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חצי יובל של ידידות

אתרוג תימני ומרוקאי: המחווה של רב הסלבס לנשיא המדינה | תיעוד

רב הסלבס מרדכי חסידים הגיע לביקור חג בבית הנשיא בירושלים, והעניק להרצוג אתרוג מרוקאי ואתרוג תימני מהודרים • במהלך המפגש שיבח חסידים את פועלו של הנשיא לאיחוד העם בצל הקרע הפוליטי | צפו (ברנז'ה)

ימים ספורים לפני חג הסוכות הבעל"ט, רב הסלבס מרדכי חסידים הגיע היום (חמישי) לביקור חג מיוחד בבית המגורים הנשיאותי בירושלים, כדי להבטיח שהנשיא יחזיק בארבעת המינים המהודרים ביותר.

חסידים הצטייד בשני אתרוגים יוקרתיים ונדירים – אתרוג מרוקאי ואתרוג תימני – אותם העניק לנשיא לקראת ימי החג הממשמשים ובאים.

יצוין כי רב הסלבס חסידים ונשיא המדינה הרצוג מתחזקים ידידות קרובה שנמשכת כבר כחצי יובל שנים (25 שנה).

במהלך המפגש, שיבח רב הסלבס את המארח על מאמציו הבלתי פוסקים לאחד את שורות העם ולקרב לבבות, בפרט בתקופה מתוחה זו של ערב הבחירות והקרע הציבורי.

במפגש החם השתתף גם מנכ"ל בית הנשיא, אייל שויקי, שנצפה משוחח עם האורח ומברך על המסורת הארוכה של הענקת האתרוגים לנשיא הרצוג.
יצחק הרצוגנשיא המדינהמרדכי חסידיםרב הסלבס

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