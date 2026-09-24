אתרוג תימני ומרוקאי: המחווה של רב הסלבס לנשיא המדינה | תיעוד

ימים ספורים לפני חג הסוכות הבעל"ט, רב הסלבס מרדכי חסידים הגיע היום (חמישי) לביקור חג מיוחד בבית המגורים הנשיאותי בירושלים, כדי להבטיח שהנשיא יצחק הרצוג יחזיק בארבעת המינים המהודרים ביותר.

חסידים הצטייד בשני אתרוגים יוקרתיים ונדירים – אתרוג מרוקאי ואתרוג תימני – אותם העניק לנשיא לקראת ימי החג הממשמשים ובאים.

יצוין כי רב הסלבס חסידים ונשיא המדינה הרצוג מתחזקים ידידות קרובה שנמשכת כבר כחצי יובל שנים (25 שנה).

במהלך המפגש, שיבח רב הסלבס את המארח על מאמציו הבלתי פוסקים לאחד את שורות העם ולקרב לבבות, בפרט בתקופה מתוחה זו של ערב הבחירות והקרע הציבורי.

נתניהו התפלל ביום כיפור בבית הכנסת של המיליארדר החרדי איציק אוחנה | 22.09.26

במפגש החם השתתף גם מנכ"ל בית הנשיא, אייל שויקי, שנצפה משוחח עם האורח ומברך על המסורת הארוכה של הענקת האתרוגים לנשיא הרצוג.