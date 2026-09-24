כמו שבוע שעבר, גם השבוע נמשיך ב"סיפורים מהשטח" - מיני־סדרה קצרה, הכוללת סיפורים שפוגשים אותי כמלווה כלכלי וכמנהל נכסים, ומוסר השכל קטן שיוצא מכל אחד מהם | והשבוע: הטעויות של משכירים מול השוכרים, איך תזהו סימני בעיות - ואיך תמנעו את הצרות מראש | עושים לכם סדר (מגזין, נדל"ן)

ישראל פורטנוי