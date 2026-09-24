חוששים מהיתושים בסוכה? מצאנו עבורכם מלכודת יעילה וזולה 

סוכנות הידיעות האיראנית ISNA דיווחה כי כל הטיסות בקווים בין איראן לאיחוד האמירויות בוטלו הלילה בחצות, בעקבות הסנקציות האמריקאיות על חברות התעופה האיראניות. במקביל, חבר משלחת המו"מ האיראנית פרופסור מחמד מרנדי איים בתקיפת מדינות במפרץ הפרסי בתגובה לשיתוק סקטור התעופה האיראני.

קובי אטינגר