אור החיים אקטואלי עם יוסי אליטוב: עכשיו מתחילה האהבה | צפו

נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי צרפת תפרוס כוחות, מערכות מכ"ם ומערכות הגנה אווירית להגנה על מסוף הנפט ינבוע שבסעודיה, שנפגע בתקיפת החות'ים. מקרון הבהיר: "לא כדי להשתתף בעימות כלשהו, אלא כדי להגן על האתר הזה." צרפת מצטרפת לבריטניה במשימות הגנתיות אלו מול החות'ים.

קובי אטינגר