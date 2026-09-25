מירוץ גמלים בלתי חוקי בנגב: המשטרה פשטה ברגע האחרון

שוטרי המחוז הדרומי סיכלו הבוקר (שישי) מירוץ גמלים בלתי חוקי שעמד להתקיים בשטח אש בנגב. הכוחות פשטו על המתחם עוד בשלב ההתארגנות, בעקבות הכוונה מודיעינית מדויקת.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, הפעילות החלה לפנות בוקר לאחר שהתקבל מידע מודיעיני על היערכות לקיום מירוץ גמלים בשטח אש בסמוך לכביש 222 ובאזור ביר הדאג'. כוחות המחוז הדרומי נערכו במקום וזיהו הגעת כלי רכב, עגלות ומשתתפים למתחם.

שוטרי תחנת שגב שלום, בשיתוף לוחמי יחידת יואב, משמר הגבול והמשמר הלאומי של מג"ב דרום, פשטו על המתחם בסיוע והכוונה של המערך האווירי של משטרת ישראל. הפשיטה המהירה הובילה לסיכול המירוץ עוד לפני שהחל.

עם כניסת הכוחות למתחם התפזרו מהמקום כלי רכב רבים. בהכוונת המערך האווירי אותרו שני קטינים שניסו להימלט ולהסתתר בשיחים בסמוך לגמל. השניים עוכבו להמשך טיפול וחקירה בתחנת שגב שלום, והגמל נתפס.

הפעילות היא חלק ממערך אכיפה שמוביל המחוז הדרומי לאיתור ולסיכול מוקדם של מירוצי גמלים בלתי חוקיים. המשטרה פועלת במסגרת זו נגד תופעות של בריונות ועבירות המסכנות חיי אדם, תוך שילוב יכולות מודיעיניות, כוחות קרקעיים והמערך האווירי.

יצוין כי מירוצי גמלים בלתי חוקיים מתקיימים בשטחים פתוחים ובשטחי אש בנגב, ומהווים סכנה לציבור. המשטרה ממשיכה בפעילות נמרצת לאיתור וסיכול אירועים מסוג זה.