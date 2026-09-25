ועדה מייעצת של משרד החינוך האמריקני (NACIQI) המליצה להשעות למשך שנה את ההכרה הממשלתית בזרוע ההסמכה של איגוד הפסיכולוגים האמריקני (APA), הגוף המרכזי שמסמיך את תוכניות ההכשרה לפסיכולוגים בארצות הברית. ההמלצה, שממתינה כעת להכרעה סופית של ממשל טראמפ ומשרד החינוך, מגיעה לאחר יותר משנתיים של תלונות מצד פסיכולוגים יהודים וישראלים על אנטישמיות, הדרה ושילוב עמדות אנטי-ישראליות בשיח המקצועי במוסדות ההכשרה.

על פי קביעת הוועדה, זרוע ההסמכה של ה-APA (Commission on Accreditation) לא עמדה בשורה של דרישות פדרליות. בנוסף, ההחלטה מדגישה במפורש כי הגוף "כשל בטיפול בתרבות הנרחבת של אנטישמיות בתוכניות שהיא מסמיכה". ה-APA הוא הארגון הגדול והמשפיע ביותר בתחום הפסיכולוגיה בארה"ב, וזרוע ההסמכה שלו מאשרת כיום למעלה מ-1,300 תוכניות לימוד, בהן דוקטורט, פוסט-דוקטורט והתמחות.

השעיית ההכרה לא תוביל לסגירה מיידית של תוכניות או לביטול תארים, שכן ההכרה ניתנת לתוכניות עצמן ולא לפסיכולוגים אינדיבידואלים. עם זאת, ב-APA מזהירים מפני השלכות רחבות על מערכת בריאות הנפש. ד"ר אהרון ג'ויס, פסיכולוג בכיר בוועדת ההסמכה, ציין כי המהלך עלול לחסום גישה למימון ממשלתי עבור תוכניות מסוימות, לפגוע ברישוי בוגרים בחלק מהמדינות ולהחריף את המחסור הקיים באנשי מקצוע בתחום.

ההמלצה החריגה מגיעה לאחר עדויות רבות על אפליה והטרדה במוסדות ההכשרה. אוולין שכמן, מנכ"לית האגודה הרפואית היהודית האמריקנית (AJMA), טענה בעדותה כי "בתחום בריאות הנפש האנטישמיות הפכה לנפוצה כל כך, שיהודים נמנעים מלקבל טיפול נפשי מחשש לאפליה ולעוינות". סטודנטים יהודים דיווחו כי נאמר להם ש"הגיע להם 7 באוקטובר", שהם בעלי פריבילגיות בשל זהותם, ושהם נחשפו לתוכניות לימוד השוללות את הלגיטימיות של ישראל.

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ארגון "התנועה למאבק באנטישמיות" (Combat Antisemitism Movement) הוסיף כי בחלק מקורסי הגיוון הוצגו יהודים כ"מדכאים קולוניאליים לבנים", והציונות תוארה כ"מחלת נפש" במסגרת הרצאות על "טיפול דה-קולוניאלי". גישה זו, שעוסקת במקורותיה בהשפעת הקולוניאליזם על בריאות הנפש, יושמה, לטענת המתלוננים, באופן שהציג תמיכה בישראל כעמדה שיש "לפרק" בחדר הטיפולים.

ה-APA אישר בעצמו כמה מקרים של תוכן פוגעני, ביניהם פרסום ההודעה "Kudos to Hamas" ברשימת דיוור של חטיבה העוסקת בחקר שלום, ותוכן אנטישמי שהוצג על ידי גוף מורשה, אשר בעקבות כך איבד את הרשאתו להעניק נקודות השתלמות.

הלחץ על ה-APA גבר משמעותית בשנים האחרונות. למעלה מ-3,500 אנשי מקצוע חתמו על מכתב המתריע על "בעיה מערכתית" של אנטישמיות באיגוד. בדצמבר 2025 פתחה ועדת החינוך של בית הנבחרים בחקירה רשמית, וביוני השנה הצטרף המשרד לזכויות האזרח במשרד הבריאות האמריקני בחקירה משלו. החודש, פרסם משרד הבריאות הנחיות המבהירות כי אפליה נגד יהודים וישראלים במוסדות המקבלים מימון פדרלי מהווה הפרה של חוקי זכויות האזרח.

גם בתוך ה-APA נשמעו טענות לסטנדרט כפול. הארגון טרם אישר את בקשת ארגון הפסיכולוגים היהודים למעמד רשמי של "אגודה פסיכולוגית אתנית", מעמד שכבר הוענק לארגונים המייצגים קבוצות מיעוט אחרות. בתגובה לביקורת, ה-APA נקט במספר צעדים, בהם עדכון כללי רשימות הדיוור לאיסור תוכן אנטישמי, הקמת מאגר תלונות מרכזי, הכשרת מנהלים וקבלת החלטה רשמית המגנה אנטישמיות.