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הלכה ב-60 שניות

שימו לב: חובה להקפיד על צניעות בתוך הסוכה; כך תתלבשו • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: שימו לב: חובה להקפיד על צניעות בתוך הסוכה; כך תתלבשו • צפו (יהדות)

שימו לב: חובה להקפיד על צניעות בתוך הסוכה; כך תתלבשו
שימו לב: חובה להקפיד על צניעות בתוך הסוכה; כך תתלבשו (תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Chaim Goldberg/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני כבוד הסוכה. האם מותר להתלבש בסוכה? "בסוכות תשבו שבעת ימים", מה זה תשבו? כעין תדורו, כמו בבית שלכם. בבית איך מתלבשים? בחדר. אז מה יעשה בסוכה? שימו לב: חולצה להוריד שהיידים מגולות - אין בעיה, מכנסיים - להחליף תחת השמיכה. נשים צריכות יותר צניעות ולכן רק מתחת השמיכה.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה
סוכותהרב בנימין חותההלכה בשישים שניותצניעותהלכות סוכה

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