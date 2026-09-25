מירוץ גמלים בלתי חוקי בנגב: המשטרה פשטה ברגע האחרון

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': יום הכיפורים הסתיים, אבל המסע טרם הושלם. עכשיו באים אל הקב״ה מאהבה | בסוכה מחבק הקב״ה כל יהודי, והתשובה מאהבה הופכת אפילו את הזדונות לזכויות | זו השמחה הגדולה: לגלות כמה אנחנו יקרים לו. לייקר כל רגע בצילו, ולתת לה׳ את מה שהוא מבקש מאיתנו: את הלב (יהדות)

יוסי אליטוב