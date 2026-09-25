צרפת תפרוס כוחות ומערכות הגנה להגנה על מסוף נפט סעודי

ועדה מייעצת של משרד החינוך האמריקני המליצה להשעות את ההכרה בזרוע ההסמכה של איגוד הפסיכולוגים • הוועדה קבעה כי הגוף "כשל בטיפול בתרבות הנרחבת של אנטישמיות" | ההמלצה ממתינה להכרעת ממשל טראמפ (בעולם)

יוסי נכטיגל