כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש בפיקוד חטיבת בנימין אטמו הלילה (ו') את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בנווה צוף בתחילת השבוע (א'), בו נרצח נתנאל שוקרון ז"ל. האטימה מהווה צעד ראשון לקראת הריסת הבית במסגרת מדיניות ההרתעה של כוחות הביטחון.
האטימה בוצעה לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ואטימה זמנית לבית המחבל. על פי הנמסר מכוחות הביטחון, הצעד נעשה במסגרת ההליכים המקובלים בעקבות פיגועי טרור קשים, כאשר בכוונת הצבא להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבית במלואו.
המחבל נפצע מירי גשש צה"ל במהלך הפיגוע ונעצר מיד לאחר מכן. הוא מוחזק כעת במעצר לצורך חקירה, בעוד שכוחות הביטחון ממשיכים לאסוף ראיות ולחקור את נסיבות הפיגוע המזעזע.
פיגוע הירי בנווה צוף התרחש בתחילת השבוע, כאשר המחבל פתח באש לעבר אזרחים ביישוב. נתנאל שוקרון ז"ל נפגע מהירי ונהרג במקום. הפיגוע עורר זעזוע רב ביישוב ובקרב תושבי האזור, שכבר חוו בעבר אירועי טרור קשים.
אטימת הבית מהווה שלב ביניים בהליך המשפטי והמנהלי שיוביל בסופו של דבר להריסת הבית. הצעד נועד להרתיע מחבלים פוטנציאליים ולהעביר מסר ברור כי פיגועי טרור יובילו לתוצאות כבדות גם עבור משפחות המחבלים.
כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת באזור יהודה ושומרון במטרה למנוע פיגועים נוספים ולשמור על ביטחון התושבים. היישוב נווה צוף, הממוקם בבנימין, היה יעד לפיגועים מספר פעמים בעבר, כולל פיגוע דריסה ומתקפות אחרות.
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