( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש בפיקוד חטיבת בנימין אטמו הלילה (ו') את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בנווה צוף בתחילת השבוע (א'), בו נרצח נתנאל שוקרון ז"ל. האטימה מהווה צעד ראשון לקראת הריסת הבית במסגרת מדיניות ההרתעה של כוחות הביטחון.

האטימה בוצעה לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ואטימה זמנית לבית המחבל. על פי הנמסר מכוחות הביטחון, הצעד נעשה במסגרת ההליכים המקובלים בעקבות פיגועי טרור קשים, כאשר בכוונת הצבא להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבית במלואו.

- צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:27 ( צילום: דובר צה"ל )