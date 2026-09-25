צה"ל אטם את בית המחבל מפיגוע הירי בנווה צוף

מבזקים נוספים
איטליה מכריזה מלחמה: צו חדש אוסר בורקה בבתי ספר ומגביל תלמידים זרים
ממשלת מלוני העבירה צו חינוכי חסר תקדים • איסור על כיסוי פנים מלא בבתי הספר ומכסה של 30% תלמידים זרים בכל כיתה | "בבית הספר הולכים בפנים גלויות" (בעולם)יוסי נכטיגל
בעומק לבנון ומול חיזבאללה: כך החיילים החרדים נערכים לסוכות
לוחמי חטיבת החשמונאים וכפיר בונים סוכות בגזרות השונות • הכנות לחג בלב הזירה המבצעית | תיעודים מיוחדים מהשטח (צבא)קובי ישראל
לוחמי צה"ל אטמו את בית המחבל מנווה צוף | הצעד הראשון לפני ההריסה
כוחות צה"ל ומג"ב אטמו הלילה את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי • נתנאל שוקרון ז"ל נרצח בפיגוע בתחילת השבוע | הבית יהרס בהמשך (צבא וביטחון)ב. ניסני
ויהי לפלא: המקובל נפטר בערב חג הסוכות; הרבנית נפטרה בערב חג הפסח
המקובל הגר"ד בצרי זצוק"ל נפטר היום, ערב חג הסוכות • אשתו הרבנית ציפורה נפטרה אף היא בערב חג הפסח | מקורבים: "נהגו בצניעות ולא רצו שיספידו אותם שבוע שלם" (דיין האמת)חזקי שטרן
צרפת תפרוס כוחות ומערכות הגנה להגנה על מסוף נפט סעודי
נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי צרפת תפרוס כוחות, מערכות מכ"ם ומערכות הגנה אווירית להגנה על מסוף הנפט ינבוע שבסעודיה, שנפגע בתקיפת החות'ים. מקרון הבהיר: "לא כדי להשתתף בעימות כלשהו, אלא כדי להגן על האתר הזה." צרפת מצטרפת לבריטניה במשימות הגנתיות אלו מול החות'ים.קובי אטינגר
אשה בת 74 נפצעה בינוני בהתהפכות רכב בצומת גבעת השלושה
רכב התהפך הבוקר בצומת גבעת השלושה. צוותי מד"א הגיעו למקום ופינו לבית החולים בילינסון אשה בת 74 במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 11:00.קובי רוזן
שימו לב: חובה להקפיד על צניעות בתוך הסוכה; כך תתלבשו • צפו
"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: שימו לב: חובה להקפיד על צניעות בתוך הסוכה; כך תתלבשו • צפו (יהדות)כיכר השבת
מספידים את המקובל: "נשא קולו ללא מורא כנגד המבקשים להחליש את כוח התורה"
הראש"ל הגר"י יוסף: "מרן האבא היה מחבב אותו" | ש"ס: "הרביץ תורה והעמיד תלמידים הרבה, ענוותן כהלל, עמודא דצלותא, אשר שפך שיח בתפילות קודש ובתיקונים נשגבים למען כלל ישראל" (חרדים)כיכר השבת