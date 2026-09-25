נפל מסולם בזמן בניית סוכה: גבר כבן 50 פונה לבית החולים

מבזקים נוספים
"אתה הולך לשם עם אבוקה גדולה": משלחת חב"ד נפגשה עם נתניהו לפני האו"ם
שעה קלה לפני המראת מטוס "כנף ציון" לניו יורק, העניקו רבני חב"ד ויו"ר חב"ד הרב אהרונוב לראש הממשלה את ארבעת המינים, ניגנו עמו בחדר הקבינט את "לכתחילה אריבער", והציגו בפניו את הספר החדש "עושה שלום", לקראת נאומו במטה האו"ם ביום ההילולא של הרבי המהר"ש (חסידים)כיכר השבת
יועץ חמינאי מאיים: אם איראן לא תטוס - אף מדינה באזור לא תטוס
מחמד מח'בר, יועץ בכיר של המנהיג העליון של איראן, איים בפגיעה בתעופה האזרחית באזור בעקבות הסנקציות האמריקאיות על חברות התעופה האיראניות. לדבריו: "הטיסות באזור יהיו פתוחות לכולם או לאף אחד. אם איראן לא תוכל לקיים טיסות ולקבל שירותי תעופה בנמלי התעופה, אף מדינה אחרת באזור לא תוכל לעשות זאת גם כן."קובי אטינגר
נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית נהרג במתקפה רוסית על אוקראינה
נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית נהרג הבוקר בפגיעת כטב"ם בבניין מגורים במרכז קייב • אמו נפצעה ופונתה לטיפול | משרד החוץ מטפל במקרה (בעולם)כיכר השבת
צה"ל יירט מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון
צה"ל שיגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הפרטים נבדקים. לא הופעלו התרעות ביישובים על פי המדיניות.כיכר השבת
תאונה בכביש 1 ליד מחלף גנות - 3 נפגעים
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה היום בשעה 12:56 בכביש 1 סמוך למחלף גנות. צוותי מד"א פינו לבית החולים שיבא 3 נפגעים: צעיר בן 25 במצב בינוני עם חבלת חזה ושני פצועים קל.קובי רוזן
נעצרו שלושה חשודים בגניבות רכב בשעת מעשה
בלשי ימ"ר מג"ב דרום עצרו שלושה תושבי יהודה ושומרון החשודים בפעילות חוליית גניבות רכב. הכוחות עצרו כלי רכב גנוב סמוך לכפר סבא עם אחד החשודים בתוכו. בהמשך אותר רכב גנוב נוסף עם חלון מנופץ, והחשוד שניסה להימלט רגלית נעצר לאחר סריקות. במקביל נעצר חשוד מרכזי נוסף שניסה להימלט לשטחי יהודה ושומרון. שלושת החשודים, ללא אישורי שהייה בישראל, הועברו לחקירה.קובי רוזן
אוגדה 98 החלה לפקד על שתי חטיבות ביהודה ושומרון
מפקדת אוגדה 98 השלימה היום את ההיערכות המבצעית והחלה לפקד על חטיבות עציון ויהודה ביהודה ושומרון, בהתאם להנחיית הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. אוגדת יהודה ושומרון ואוגדה 98 יפעלו בשותפות בהגנה ובהתקפה להגברת הביטחון וסיכול טרור.ב. ניסני
בית המשפט קיצר את מעצרו של החשוד שהשליך בקבוק לעבר בנט בבני ברק
בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את הערר וקיצר את מעצר החשוד • בית משפט השלום האריך קודם לכן את מעצרו עד יום שני | החשוד נעצר אמש לאחר שהשליך חפץ במסעדה בבני ברק (חדשות חרדים)קובי ישראל