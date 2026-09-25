אוגדה 98 החלה לפקד על שתי חטיבות ביהודה ושומרון

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את הערר וקיצר את מעצר החשוד • בית משפט השלום האריך קודם לכן את מעצרו עד יום שני | החשוד נעצר אמש לאחר שהשליך חפץ במסעדה בבני ברק (חדשות חרדים)

קובי ישראל