תאונה בכביש 1 ליד מחלף גנות - 3 נפגעים

מבזקים נוספים
נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית נהרג במתקפה רוסית על אוקראינה
נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית נהרג הבוקר בפגיעת כטב"ם בבניין מגורים במרכז קייב • אמו נפצעה ופונתה לטיפול | משרד החוץ מטפל במקרה (בעולם)כיכר השבת
צה"ל יירט מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון
צה"ל שיגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הפרטים נבדקים. לא הופעלו התרעות ביישובים על פי המדיניות.כיכר השבת
נעצרו שלושה חשודים בגניבות רכב בשעת מעשה
בלשי ימ"ר מג"ב דרום עצרו שלושה תושבי יהודה ושומרון החשודים בפעילות חוליית גניבות רכב. הכוחות עצרו כלי רכב גנוב סמוך לכפר סבא עם אחד החשודים בתוכו. בהמשך אותר רכב גנוב נוסף עם חלון מנופץ, והחשוד שניסה להימלט רגלית נעצר לאחר סריקות. במקביל נעצר חשוד מרכזי נוסף שניסה להימלט לשטחי יהודה ושומרון. שלושת החשודים, ללא אישורי שהייה בישראל, הועברו לחקירה.קובי רוזן
אוגדה 98 החלה לפקד על שתי חטיבות ביהודה ושומרון
מפקדת אוגדה 98 השלימה היום את ההיערכות המבצעית והחלה לפקד על חטיבות עציון ויהודה ביהודה ושומרון, בהתאם להנחיית הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. אוגדת יהודה ושומרון ואוגדה 98 יפעלו בשותפות בהגנה ובהתקפה להגברת הביטחון וסיכול טרור.ב. ניסני
בית המשפט קיצר את מעצרו של החשוד שהשליך בקבוק לעבר בנט בבני ברק
בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את הערר וקיצר את מעצר החשוד • בית משפט השלום האריך קודם לכן את מעצרו עד יום שני | החשוד נעצר אמש לאחר שהשליך חפץ במסעדה בבני ברק (חדשות חרדים)קובי ישראל
הושמד תוואי תת-קרקעי באורך כשני ק"מ בדרום עזה | הפעולה נמשכת
כוחות גבעתי ויהל"ם השמידו תוואי באורך כשני קילומטרים • הפעולה במסגרת טיהור מרחב הקו הצהוב | הכוחות ממשיכים לפעול בהתאם למתווה הפסקת האש (צבא וביטחון)ב. ניסני
איטליה מכריזה מלחמה: צו חדש אוסר בורקה בבתי ספר ומגביל תלמידים זרים
ממשלת מלוני העבירה צו חינוכי חסר תקדים • איסור על כיסוי פנים מלא בבתי הספר ומכסה של 30% תלמידים זרים בכל כיתה | "בבית הספר הולכים בפנים גלויות" (בעולם)יוסי נכטיגל
בעומק לבנון ומול חיזבאללה: כך החיילים החרדים נערכים לסוכות
לוחמי חטיבת החשמונאים וכפיר בונים סוכות בגזרות השונות • הכנות לחג בלב הזירה המבצעית | תיעודים מיוחדים מהשטח (צבא)קובי ישראל