מבזקים נוספים
איראן הפסיקה את מכירת כרטיסי טיסה לעיראק
רשות התעופה האזרחית של איראן הודיעה על הפסקת מכירת כרטיסי טיסה לעיראק עד להודעה חדשה. עיראק מהווה יעד מרכזי עבור אזרחים איראנים לתיירות דתית ולפעילות עסקית וכלכלית. ההגבלה תאלץ את התנועה בין שתי המדינות להתבצע דרך היבשה בלבד.קובי אטינגר
מיליארד דולר נחסם: כך ניתקה ישראל את עורק הכסף של חמאס
צה"ל ושב"כ חיסלו 16 פעילים כלכליים בכירים של חמאס • רשת חלפנים בטורקיה ובעזה הועברה מעל מיליארד דולר | המלחמה בכספי הטרור (צבא וביטחון)ב. ניסני
"אתה הולך לשם עם אבוקה גדולה": משלחת חב"ד נפגשה עם נתניהו לפני האו"ם
שעה קלה לפני המראת מטוס "כנף ציון" לניו יורק, העניקו רבני חב"ד ויו"ר חב"ד הרב אהרונוב לראש הממשלה את ארבעת המינים, ניגנו עמו בחדר הקבינט את "לכתחילה אריבער", והציגו בפניו את הספר החדש "עושה שלום", לקראת נאומו במטה האו"ם ביום ההילולא של הרבי המהר"ש (חסידים)כיכר השבת
נפל מסולם בזמן בניית סוכה: גבר כבן 50 פונה לבית החולים
גבר כבן 50 נפצע מנפילה מסולם ברחוב הרב צירלסון • כוננים העניקו טיפול רפואי ופינו אותו במצב יציב | ארגון הצלה מזהיר: שימו לב לסכנות בבניית הסוכה (חרדים)כיכר השבת
יועץ חמינאי מאיים: אם איראן לא תטוס - אף מדינה באזור לא תטוס
מחמד מח'בר, יועץ בכיר של המנהיג העליון של איראן, איים בפגיעה בתעופה האזרחית באזור בעקבות הסנקציות האמריקאיות על חברות התעופה האיראניות. לדבריו: "הטיסות באזור יהיו פתוחות לכולם או לאף אחד. אם איראן לא תוכל לקיים טיסות ולקבל שירותי תעופה בנמלי התעופה, אף מדינה אחרת באזור לא תוכל לעשות זאת גם כן."קובי אטינגר
נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית נהרג במתקפה רוסית על אוקראינה
נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית נהרג הבוקר בפגיעת כטב"ם בבניין מגורים במרכז קייב • אמו נפצעה ופונתה לטיפול | משרד החוץ מטפל במקרה (בעולם)כיכר השבת
צה"ל יירט מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון
צה"ל שיגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הפרטים נבדקים. לא הופעלו התרעות ביישובים על פי המדיניות.כיכר השבת
תאונה בכביש 1 ליד מחלף גנות - 3 נפגעים
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה היום בשעה 12:56 בכביש 1 סמוך למחלף גנות. צוותי מד"א פינו לבית החולים שיבא 3 נפגעים: צעיר בן 25 במצב בינוני עם חבלת חזה ושני פצועים קל.קובי רוזן