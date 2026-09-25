מחמד מח'בר, יועץ בכיר של המנהיג העליון של איראן, איים בפגיעה בתעופה האזרחית באזור בעקבות הסנקציות האמריקאיות על חברות התעופה האיראניות. לדבריו: "הטיסות באזור יהיו פתוחות לכולם או לאף אחד. אם איראן לא תוכל לקיים טיסות ולקבל שירותי תעופה בנמלי התעופה, אף מדינה אחרת באזור לא תוכל לעשות זאת גם כן."

קובי אטינגר