מחמד חמד מחמד גבאין חוסל בתקיפה מדויקת בצפון עזה • היה מעורב בהחזקת זיו ברמן, איתן מור ועוד 7 חטופים | פעל לשיקום יכולות הטרור והפר את הפסקת האש (צבא וביטחון)

ב. ניסני