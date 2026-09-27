מבזקים נוספים
במוצאי יו"ט: האדמו"רים מקוזמיר ומאוז'רוב ערכו את שולחנותיהם בסוכותיהם
בסוכותיהם בבני ברק ערכו האדמו"רים מקוזמיר ומאוז'רוב את השולחנות הטהורים לרגל אושפיזין דצחק אבינו | במהלך הטיש הרחיבו בשיר והלל, ונשאו אמרות קודש על גודל האושפיזין והתאספות החסידים בימי המועד (חסידים)חיים רוזנבוים
היסטוריה בראדין: בימים אלו מושלם שחזורו של היכל הישיבה העתיק
יותר ממאה שנה לאחר חנוכתו, ולאחר עשרות שנים שבהן המבנה ההיסטורי שייסד מרנא החפץ חיים זיע"א חולל ושימש למטרות זרות – הולכת ונשלמת מלאכת שיקומו של היכל ישיבת ראדין • המבנה ששימש את גדולי תלמידי החפץ חיים, ובהם רבי אלחנן וסרמן והרב מפוניבז', ישוב לשמש היכל תורה (חרדים)חיים רוזנבוים
החזיק תשעה חטופים בשבי: חוסל מפקד חמאס בכיר בצפון הרצועה
מחמד חמד מחמד גבאין חוסל בתקיפה מדויקת בצפון עזה • היה מעורב בהחזקת זיו ברמן, איתן מור ועוד 7 חטופים | פעל לשיקום יכולות הטרור והפר את הפסקת האש (צבא וביטחון)ב. ניסני
ניצלו ברגע האחרון | צפו בתיעוד מלחיץ מהנזק שהיה יכול להיגרם בספארי
צבי בספארי ברמת גן החל ללעוס פסולת שהושארה במקום • המטפלים הצליחו למנוע אסון בזמן | קריאה דחופה לקראת חול המועד: אל תשאירו אשפה (מעניין)מישאל לוי
"אנחנו יכולים להפיל אתכם": השגרירה האמריקאית איימה על השר ידיד ישראל
קימברלי גילפויל רמזה כי ארה"ב הפילה את ממשלת רומניה • שר האנרגיה היווני השיב בזעם: "אנחנו ממשלה ריבונית" | הסערה הדיפלומטית שפרצה עם המדינה הידידותית לישראל (בעולם)דוד הכהן
בסוכה ברחובה של עיר | הרבי מדעעש ערך את שולחנו לרגל החג
האדמו"ר מדעעש ערך אמש (מוצ"ש) את השולחן הטהור לרגל חול המועד סוכות, בסוכה שהוקמה ברחובה של עיר ברחוב רבי טרפון בסמוך לבית מדרשו | במהלך הטיש זימרו החסידים ט"ו פרקי שיר המעלות, והאדמו"ר נשא אמרות קודשחיים רוזנבוים
27 נרצחו בסוף שבוע מדמם: שני מסעות הרג המוניים מזעזעים את דרום אפריקה
17 נרצחו בטברנה בוודלה כאשר חמושים פתחו באש ושדדו טלפונים • 10 נוספים נרצחו במתחם בילוי בקייפטאון | המשטרה פתחה בחקירה מאומצת (בעולם)יוסי נכטיגל
נצורים בהימלאיה: עשרות ישראלים לכודים בכפר מבודד בנפאל; "כאילו האדמה קורסת"
מטיילים ישראלים מנותקים בגובה 3,500 מטר • מפולות סלעים חסמו את דרכי הגישה והחשמל נותק | חרדה גדולה בקרב המשפחות (בעולם)דניאל הרץ