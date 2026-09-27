שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', פנה היום (ראשון) במכתב חריף ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בעקבות הנחייתה לעכב את סיום המכרז לבנייה בשטח E1 שבמעלה אדומים עד לאחר הבחירות. במכתבו טען סמוטריץ' כי מדובר בהתערבות פסולה בקמפיין הבחירות ובניסיון לגבות את השמאל.

"גלי בהרב מיארה מנסה לעצור את הבנייה ב-E1. היא מתערבת בקמפיין הבחירות ועובדת אצל גדי איזנקוט שהודיע שיעצור את הבנייה כדי לאפשר הקמה מדינה פלסטינית – מדינת טרור בלב מדינת ישראל. אני לא אאפשר לה לעשות את זה", אמר סמוטריץ' בסרטון שפרסם מסיור בחוות החקלאיות ביהודה ושומרון.

דברי השר סמוטריץ׳ על ניסיון ההתערבות של היועמשית בבחירות - באמצעות ההוראה לעצור את המכרז לבניה בE1

דברי השר סמוטריץ׳ על ניסיון ההתערבות של היועמשית בבחירות - באמצעות ההוראה לעצור את המכרז לבניה בE1

במכתבו טען השר כי מדובר בהמשך של הליך מכרזי תקין וחוקי שהחל עוד הרבה לפני תקופת הבחירות, ודרש להודיע לאלתר על ביטול ההנחיה ועל המשך קידום המכרז במועדיו הרגילים.

היועצת המשפטית לממשלה הורתה לדחות בחודש את המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לבנייה ב-E1, כך שהמשך ההליך יתבצע רק לאחר הבחירות לכנסת. המכרז, שפורסם באמצע אוגוסט, כולל שבעה מתחמי מגורים ובהם 1,234 יחידות דיור, מתוך 3,401 יחידות דיור שאושרו במתחם.

לפי עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, E1 אינו מכרז קרקע רגיל. בשל הרגישות המדינית והבינלאומית של האזור, ההחלטה לדחות את המועד נועדה למנוע התערבות בתקופת הבחירות.

סמוטריץ' פנה גם ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, בקריאה להתערב. "אני קורא לשופט סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית - תוודא שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה לא הופכים לשחקנים פעילים בתוך קמפיין הבחירות, בניסיון לגבות את השמאל, למנוע מהימין להרכיב ממשלה ולאפשר הקמת מדינה פלסטינית שתסכן את קיומה של מדינת ישראל", אמר.

מתחם E1 ממוקם בין ירושלים למעלה אדומים, ממזרח לבירה, ונחשב לאחד האזורים הרגישים ביותר מבחינה מדינית. תומכי הפרויקט טוענים כי הבנייה תחזק את הרצף הטריטוריאלי בין ירושלים למעלה אדומים. מנגד, מדינות וגורמים בינלאומיים שונים מתנגדים לקידומו.

בעיריית מעלה אדומים הודיעו כי בכוונתם לעתור נגד ההחלטה לבית המשפט. המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז נקבע תחילה ל-19 באוקטובר, שמונה ימים בלבד לפני הבחירות לכנסת שייערכו ב-27 באוקטובר.