צפו: כשהסוהרים נדהמו ממה שהתגלה במקלחת התא בבית המעצר

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"זו מערכה של התורה בעצמה!" הגר"ד לנדו במסר חריג לצעירי הצאן | צפו
ראש הישיבה הגר"ד לנדו הגיע לאלעד למסור שיעור מיוחד לחול המועד • בתום השיעור נשא דברי חיזוק נוקבים על המערכה הגורלית של עולם התורה | "אסור להקל ראש בזה - זו מערכה על לומדי התורה" (חרדים)חנני ברייטקופף
סיפורה של סוכה: ה"קוצ'קעס" של פלוצק ששרדו את השואה
מסמכים ארכיוניים נדירים ושרידי סוכות עץ תלויות חושפים טפח מרתק מחיי הקהילה היהודית בפלוצק שבפולין במאה ה-19 • ממאות היתרי הבנייה שהנפיקה העירייה בכל ערב חג, דרך סוכות האבן של הגבירים, ועד לסוכה המפורסמת שניצלה ברגע האחרון והועברה למוזיאון בוורשה • מסע היסטורי מצמרר בעקבות חיבת המצווה • וגם, הסוכה הנדירה שעברה שימור מוזיאוני (מגזין סוכות)ש. ברקוביץ
15 חסידים כנגד 15 פרקי שיר המעלות; כך נראה הטיש המרתק בטעמשוואר
האדמו"ר מטעמשוואר ערך אמש (מוצאי שבת) את שולחנו הטהור בסוכה שהוקמה בחצר בית מדרשו בבני ברק | בטיש המרומם השתתפו חמישה עשר אנשים, שכל אחד מהם התכבד לשורר ולזמר פרק אחד מתוך חמישה עשר פרקי "שיר המעלות" הנהוגים לשורר בימי החג בסוכה (חסידים)חיים רוזנבוים
במוצאי יו"ט: האדמו"רים מקוזמיר ומאוז'רוב ערכו את שולחנותיהם בסוכותיהם
בסוכותיהם בבני ברק ערכו האדמו"רים מקוזמיר ומאוז'רוב את השולחנות הטהורים לרגל אושפיזין דצחק אבינו | במהלך הטיש הרחיבו בשיר והלל, ונשאו אמרות קודש על גודל האושפיזין והתאספות החסידים בימי המועד (חסידים)חיים רוזנבוים
היסטוריה בראדין: בימים אלו מושלם שחזורו של היכל הישיבה העתיק
יותר ממאה שנה לאחר חנוכתו, ולאחר עשרות שנים שבהן המבנה ההיסטורי שייסד מרנא החפץ חיים זיע"א חולל ושימש למטרות זרות – הולכת ונשלמת מלאכת שיקומו של היכל ישיבת ראדין • המבנה ששימש את גדולי תלמידי החפץ חיים, ובהם רבי אלחנן וסרמן והרב מפוניבז', ישוב לשמש היכל תורה (חרדים)חיים רוזנבוים
החסידים נהרו מכל הארץ | ההפתעה: בנו של הרבי מרמת אהרן הנעים בקולו
כלל חסידי ספינקא רמת אהרן מכל רחבי הארץ נהרו אמש (מוצאי שבת) לשמחת בית השואבה שערך האדמו"ר בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשו בבני ברק. בטיש המרומם השתתף גם האדמו"ר ממבקשי השם. במהלך המעמד זימרו החסידים שירות ותשבחות, כשעל מלאכת השירה ניצח בעוז, עם רמקול בידו, בנו של האדמו"ר (חסידים)חיים רוזנבוים
החזיק תשעה חטופים בשבי: חוסל מפקד חמאס בכיר בצפון הרצועה
מחמד חמד מחמד גבאין חוסל בתקיפה מדויקת בצפון עזה • היה מעורב בהחזקת זיו ברמן, איתן מור ועוד 7 חטופים | פעל לשיקום יכולות הטרור והפר את הפסקת האש (צבא וביטחון)ב. ניסני
ניצלו ברגע האחרון | צפו בתיעוד מלחיץ מהנזק שהיה יכול להיגרם בספארי
צבי בספארי ברמת גן החל ללעוס פסולת שהושארה במקום • המטפלים הצליחו למנוע אסון בזמן | קריאה דחופה לקראת חול המועד: אל תשאירו אשפה (מעניין)מישאל לוי