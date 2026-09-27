מבזקים נוספים
"הקו מת": האב השכול שניתק את מספר הטלפון של בנו הנופל, מספר על התהליך המצמרר
חגי לובר ששכל את בנו יהונתן הי"ד במלחמה התקשר לבטל את הקו • נציגה ערבייה הפתיעה אותו בתגובה חמה ואנושית | הפוסט שריגש אלפים (בארץ)קובי אטינגר
נגמרו המקומות: נתב"ג סגר את החניונים בשל העומס; ״תגיעו בתחבורה ציבורית״
רשות שדות התעופה הודיעה על תפוסה מלאה בכל החניונים • הנוסעים נדרשים להימנע מהגעה ברכב פרטי | העלייה בהיקף הנוסעים לקראת החגים (תחבורה)איציק אברהם
פרץ לדירה במודיעין עילית בלילה וגנב תכשיטים וכסף - כך הוא נתפס עם השלל
חשוד פלסטיני נעצר בחשד להתפרצות לדירה במודיעין עילית • נתפסו בביתו תכשיטים וכסף מזומן שנגנבו | החשוד נכלא (משטרה)קובי רוזן
חשד מטריד בבני ברק: מי שתל מכשירי האזנה בלשכתו של ראש העיר?
סריקות העלו סימנים למכשירי האזנה בלשכת ראש העיר זייברט • בדיקת מצלמות האבטחה חשפה חשד לכניסה באמצעות צ'יפ של בכיר לשעבר | הפרשה החריגה בעירייה (חרדים)קובי ישראל
סמוטריץ' תוקף את היועמ"שית: "מנסים לעצור בנייה ב-E1 כדי לאפשר מדינת טרור"
שר האוצר פנה במכתב חריף ליועצת המשפטית לממשלה בעקבות עיכוב מכרז הבנייה במעלה אדומים • טען כי מדובר בהתערבות בבחירות • קרא לשופט סולברג למנוע מהיועמ"שית להפוך לשחקן פעיל בקמפיין (פוליטי)קובי אטינגר
ניגוני חג ודברות קודש; צפו בטיש המרומם בחצר הקודש אלכסנדר
האדמו"ר מאלכסנדר ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חול המועד סוכות | במהלך הטיש זימרו החסידים מניגוני החג, תוך שהאדמו"ר השמיע דברי קודש על רום מעלת השמחה (חסידים)חיים רוזנבוים
צפו: כשהסוהרים נדהמו ממה שהתגלה במקלחת התא בבית המעצר
לוחמי הכליאה ערכו חיפוש יזום בתאו של עצור ביטחוני • דוקרן מסוכן נמצא מוסלק בידית המקלחת | העצור הועמד לדין משמעתי (בארץ)דוד הכהן
"זו מערכה של התורה בעצמה!" הגר"ד לנדו במסר חריג לצעירי הצאן | צפו
ראש הישיבה הגר"ד לנדו הגיע לאלעד למסור שיעור מיוחד לחול המועד • בתום השיעור נשא דברי חיזוק נוקבים על המערכה הגורלית של עולם התורה | "אסור להקל ראש בזה - זו מערכה על לומדי התורה" (חרדים)חנני ברייטקופף