ניגוני חג ודברות קודש; צפו בטיש המרומם בחצר הקודש אלכסנדר

מבזקים נוספים
"הקו מת": האב השכול שניתק את מספר הטלפון של בנו הנופל, מספר על התהליך המצמרר
חגי לובר ששכל את בנו יהונתן הי"ד במלחמה התקשר לבטל את הקו • נציגה ערבייה הפתיעה אותו בתגובה חמה ואנושית | הפוסט שריגש אלפים (בארץ)קובי אטינגר
נגמרו המקומות: נתב"ג סגר את החניונים בשל העומס; ״תגיעו בתחבורה ציבורית״
רשות שדות התעופה הודיעה על תפוסה מלאה בכל החניונים • הנוסעים נדרשים להימנע מהגעה ברכב פרטי | העלייה בהיקף הנוסעים לקראת החגים (תחבורה)איציק אברהם
פרץ לדירה במודיעין עילית בלילה וגנב תכשיטים וכסף - כך הוא נתפס עם השלל
חשוד פלסטיני נעצר בחשד להתפרצות לדירה במודיעין עילית • נתפסו בביתו תכשיטים וכסף מזומן שנגנבו | החשוד נכלא (משטרה)קובי רוזן
חשד מטריד בבני ברק: מי שתל מכשירי האזנה בלשכתו של ראש העיר?
סריקות העלו סימנים למכשירי האזנה בלשכת ראש העיר זייברט • בדיקת מצלמות האבטחה חשפה חשד לכניסה באמצעות צ'יפ של בכיר לשעבר | הפרשה החריגה בעירייה (חרדים)קובי ישראל
סמוטריץ' תוקף את היועמ"שית: "מנסים לעצור בנייה ב-E1 כדי לאפשר מדינת טרור"
שר האוצר פנה במכתב חריף ליועצת המשפטית לממשלה בעקבות עיכוב מכרז הבנייה במעלה אדומים • טען כי מדובר בהתערבות בבחירות • קרא לשופט סולברג למנוע מהיועמ"שית להפוך לשחקן פעיל בקמפיין (פוליטי)קובי אטינגר
ברחוב האדמו"ר מגור; האדמו"ר ערך את הטיש בסוכה הגדולה בבני ברק
בסוכה הגדולה ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, ערך האדמו"ר ממחנובקא בעלזא אמש את שולחנו הטהור לרגל האושפיזין. במהלך הטיש זימרו החסידים מנגינות החג, והאדמו"ר נשא אמרות קודש (חסידים)חיים רוזנבוים
צפו: כשהסוהרים נדהמו ממה שהתגלה במקלחת התא בבית המעצר
לוחמי הכליאה ערכו חיפוש יזום בתאו של עצור ביטחוני • דוקרן מסוכן נמצא מוסלק בידית המקלחת | העצור הועמד לדין משמעתי (בארץ)דוד הכהן
"זו מערכה של התורה בעצמה!" הגר"ד לנדו במסר חריג לצעירי הצאן | צפו
ראש הישיבה הגר"ד לנדו הגיע לאלעד למסור שיעור מיוחד לחול המועד • בתום השיעור נשא דברי חיזוק נוקבים על המערכה הגורלית של עולם התורה | "אסור להקל ראש בזה - זו מערכה על לומדי התורה" (חרדים)חנני ברייטקופף