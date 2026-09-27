חשד מטריד בבני ברק: מי שתל מכשירי האזנה בלשכתו של ראש העיר?

ראש הישיבה הגר"ד לנדו הגיע לאלעד למסור שיעור מיוחד לחול המועד • בתום השיעור נשא דברי חיזוק נוקבים על המערכה הגורלית של עולם התורה | "אסור להקל ראש בזה - זו מערכה על לומדי התורה" (חרדים)

חנני ברייטקופף