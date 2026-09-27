חשד מטריד בבני ברק: מי שתל מכשירי האזנה בלשכתו של ראש העיר?

מבזקים נוספים
נגמרו המקומות: נתב"ג סגר את החניונים בשל העומס; ״תגיעו בתחבורה ציבורית״
רשות שדות התעופה הודיעה על תפוסה מלאה בכל החניונים • הנוסעים נדרשים להימנע מהגעה ברכב פרטי | העלייה בהיקף הנוסעים לקראת החגים (תחבורה)איציק אברהם
פרץ לדירה במודיעין עילית בלילה וגנב תכשיטים וכסף - כך הוא נתפס עם השלל
חשוד פלסטיני נעצר בחשד להתפרצות לדירה במודיעין עילית • נתפסו בביתו תכשיטים וכסף מזומן שנגנבו | החשוד נכלא (משטרה)קובי רוזן
סמוטריץ' תוקף את היועמ"שית: "מנסים לעצור בנייה ב-E1 כדי לאפשר מדינת טרור"
שר האוצר פנה במכתב חריף ליועצת המשפטית לממשלה בעקבות עיכוב מכרז הבנייה במעלה אדומים • טען כי מדובר בהתערבות בבחירות • קרא לשופט סולברג למנוע מהיועמ"שית להפוך לשחקן פעיל בקמפיין (פוליטי)קובי אטינגר
ניגוני חג ודברות קודש; צפו בטיש המרומם בחצר הקודש אלכסנדר
האדמו"ר מאלכסנדר ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חול המועד סוכות | במהלך הטיש זימרו החסידים מניגוני החג, תוך שהאדמו"ר השמיע דברי קודש על רום מעלת השמחה (חסידים)חיים רוזנבוים
ברחוב האדמו"ר מגור; האדמו"ר ערך את הטיש בסוכה הגדולה בבני ברק
בסוכה הגדולה ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, ערך האדמו"ר ממחנובקא בעלזא אמש את שולחנו הטהור לרגל האושפיזין. במהלך הטיש זימרו החסידים מנגינות החג, והאדמו"ר נשא אמרות קודש (חסידים)חיים רוזנבוים
צפו: כשהסוהרים נדהמו ממה שהתגלה במקלחת התא בבית המעצר
לוחמי הכליאה ערכו חיפוש יזום בתאו של עצור ביטחוני • דוקרן מסוכן נמצא מוסלק בידית המקלחת | העצור הועמד לדין משמעתי (בארץ)דוד הכהן
"זו מערכה של התורה בעצמה!" הגר"ד לנדו במסר חריג לצעירי הצאן | צפו
ראש הישיבה הגר"ד לנדו הגיע לאלעד למסור שיעור מיוחד לחול המועד • בתום השיעור נשא דברי חיזוק נוקבים על המערכה הגורלית של עולם התורה | "אסור להקל ראש בזה - זו מערכה על לומדי התורה" (חרדים)חנני ברייטקופף
סיפורה של סוכה: ה"קוצ'קעס" של פלוצק ששרדו את השואה
מסמכים ארכיוניים נדירים ושרידי סוכות עץ תלויות חושפים טפח מרתק מחיי הקהילה היהודית בפלוצק שבפולין במאה ה-19 • ממאות היתרי הבנייה שהנפיקה העירייה בכל ערב חג, דרך סוכות האבן של הגבירים, ועד לסוכה המפורסמת שניצלה ברגע האחרון והועברה למוזיאון בוורשה • מסע היסטורי מצמרר בעקבות חיבת המצווה • וגם, הסוכה הנדירה שעברה שימור מוזיאוני (מגזין סוכות)ש. ברקוביץ