חגי לובר ששכל את בנו יהונתן הי"ד במלחמה התקשר לבטל את הקו • נציגה ערבייה הפתיעה אותו בתגובה חמה ואנושית | הפוסט שריגש אלפים (בארץ)

קובי אטינגר