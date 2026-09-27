בעקבות ההודעה על חיסול המחבל מוחמד חמד מוחמד גבאין שהחזיק בתשעה חטופים, שורדי השבי שהוחזקו בידי המחבל השפל חוגגים את חיסלו | לירי אלבג כתבה: "תירקב בגיהנום. יא נבלה. איזה כיף שאתה כבר לא פה. זוכר את הוויכוח בינינו מי מאיתנו יגיע לגיהנום? כיף לדעת שצדקנו גם עכשיו" (בארץ)

כיכר השבת