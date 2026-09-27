הצלם שוקי לרר יצא לתעד את תפילת שחרית של יום ראשון של חול המועד סוכות בהיכלה של ישיבת סלבודקה המעטירה בבני ברק, וחזר עם תיעוד מרומם ומלא הוד מגדולי הדור ראשי הישיבה, הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש לצד כלל רבני הישיבה בעבודת הנענועים, ובהמשך בעת קריאת התורה (חרדים)

חיים רוזנבוים