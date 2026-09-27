נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הערב (ראשון) בריאיון טלפוני בלעדי לחדשות 12 כי הוא מצפה לשיחות נוספות עם איראן כבר בהמשך השבוע, במסגרת המאמצים להגיע להסכם חדש עם טהראן.

הנשיא הדגיש כי האיראנים מגלים עניין רב בהשגת הסכם, אך הבהיר שההצעות שהם מציגים אינן עונות על דרישותיו. "הם מעוניינים מאוד בהסכם", אמר טראמפ, "אך ההצעות שלהם אינן מקובלות עליי. הם מתחו את החבל יותר מדי".

כשנשאל האם הוא שוקל לחדש את התקיפות הצבאיות נגד איראן, השיב הנשיא בקצרה ובנחרצות: "אני תמיד חושב על זה".

במקביל לדברי הנשיא, הוא חשף נתונים על המשך פעילות צבא ארצות הברית במצר הורמוז למרות המתיחות הביטחונית הקשה באזור. לדבריו, צבא ארה"ב ממשיך להוציא כמויות עצומות של נפט דרך המצר האסטרטגי.

טראמפ גילה כי במהלך סוף השבוע שעבר עברו במצר הורמוז "יותר מ-20 מיליון חביות" נפט - המספר הגבוה ביותר עד כה. גורם ביטחוני אמריקני בכיר אישר את הנתונים וציין כי ביום שישי בלילה לבדו הועברו דרך נתיב המים האסטרטגי 22 מיליון חביות נפט.

ברקע הדברים, מתווכים מקטאר ומדינות נוספות באזור ממשיכים במאמצים דיפלומטיים במטרה לחדש את המשא ומתן העקיף בין וושינגטון לטהראן. השליחים המיוחדים של הבית הלבן קיימו בשבוע שעבר פגישות עקיפות עם שר החוץ האיראני, שבהן הועלו דרישות הדדיות בנוגע לפתיחת מצר הורמוז והסרת הסנקציות.

למרות שטראמפ דחה פומבית את ההצעות האיראניות שהוגדרו כלא מספקות, המתווכים הקטארים צפויים להמשיך בסבב מגעים נפרד עם שני הצדדים במהלך השבוע הקרוב, על פי הנמסר.

יצוין כי שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י טען בימים האחרונים כי ארצו העבירה לוושינגטון תוכנית סדורה לפתיחת המצר בתוך שבעה ימים מרגע האישור האמריקאי, אך טראמפ דחה את ההצעה בפומבי.

היום, שיגרה איראן איום נוסף לארה"ב ואמרה כי היא בוחנת אופציות נוספות כדי להתמודד עם המצב שנוצר.