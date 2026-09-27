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פרטים חדשים על דרמת הענק בבסיס האמריקני בבריטניה - והתגובה של טראמפ

כפי שדווח מוקדם יותר, חמישה חשודים נעצרו בעקבות ניסיון פיגוע מסוכל סמוך לבסיס חיל האוויר פיירפורד | חומרי נפץ והתקני הצתה נתפסו בכלי רכב | טראמפ: 'עבודה מדהימה' | פרטים חדשים על האירוע הדרמטי נחשפים הערב בדיילי מייל (בעולם)

המפציץ האסטרטגי רוקוול B-1 לנסר במזרח התיכון | צילום: צילום: CENTCOM
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מבזקים נוספים

18:35

"אנו מאמינים בכוחה של התפילה": השגריר לייטר מעדכן על מצב בנו

שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, עדכן הערב על המצב של בנו נריה | הוא כתב כי "חייו עדיין תלויים על בלימה. ראינו כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה" | כזכור, נריה נפצע קשה מאוד בפיגוע שהתרחש בשבוע שעבר בכביש 443 (חדשות)

כיכר השבת
18:23

דיווח ראשוני: מצנח ממונע התרסק באזור בית שמש

18:22

זה קלי ואנוהו; כמה אתרוגים מונחים על השולחן המיוחד של ראש הישיבה?

ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, הידוע בחיבתו היתירה למצוות ארבעת המינים, נוהג להדר בה במהלך חג הסוכות באופן יוצא דופן. מדי חג, משתמש ראש הישיבה בכמה וכמה אתרוגים מהודרים, אותם הוא מניח בכבוד מיוחד על שולחן ייעודי לפניו, בבחינת "זה קלי ואנוהו" | לצד ראש הישיבה, מתפלל במניין המיוחד גם חתנו, ראש הישיבה הגאון רבי חיים פרץ ברמן (חרדים)

חיים רוזנבוים
18:20

השגריר לייטר על בנו שנפצע בפיגוע: חייו עדיין תלויים על בלימה

18:13

גבעת סלבודקה; תיעוד ענק של גדולי הדור לצד רבני הישיבה בעבודת הנענועים

הצלם שוקי לרר יצא לתעד את תפילת שחרית של יום ראשון של חול המועד סוכות בהיכלה של ישיבת סלבודקה המעטירה בבני ברק, וחזר עם תיעוד מרומם ומלא הוד מגדולי הדור ראשי הישיבה, הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש לצד כלל רבני הישיבה בעבודת הנענועים, ובהמשך בעת קריאת התורה (חרדים)

חיים רוזנבוים
18:04

תאונה קשה בירושלים: ילד בן 3 נפצע קשה במהלך רכיבה על בימבה

תקרית קשה בבירה: ילד בן שלוש נפצע באורח קשה במהלך רכיבה על בימבת צעצוע ברחוב אברהם אידלזון בירושלים | הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר (בארץ)

קובי אטינגר
18:04

שלוש שנים לשבת השחורה: המשפחות השכולות פקדו את קברי יקיריהם הי"ד באשדוד

ערב חג הסוכות, שלוש שנים בדיוק לאחר השבת שבה נחרבו עולמות: בני המשפחות השכולות התכנסו יחדיו בבית העלמין באשדוד למעמד תפילה ואזכרה | אבות הקדושים אמרו קדיש לע"נ צאצאיהם, והרבנים ריגשו את הקהל בדברי חיזוק | צפו (חדשות)

חיים רוזנבוים
17:52

טראמפ על מעצר החשודים: "הם תכננו לגרום לנזק גדול"

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