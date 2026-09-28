מבזקים נוספים
רגע של אבהות בשמחת בית השואבה: האדמו"ר מספינקא ניגש להרגיע ילד בוכה
שמחת בית השואבה בחצר הקודש ספינקא הרקיעה שחקים, כשהיא מספקת שורה של רגעים מרגשים ששווים כותרת בפני עצמם | האדמו"ר נצפה כשהוא מפזז בעוז יחד עם החסידים כשהם רוקדים כתף אל כתף | בשיא השמחה נרשם רגע אנושי מרגש במיוחד, האדמו"ר הבחין בילד קטן שישב ובכה על מדרגות הבמה. מיד, מתוך אבהות ורחמים, ניגש אליו האדמו"ר, הרגיע אותו בחום ואף נתן לו לשתות. בהמשך, נצפו נכדי האדמו"ר כשהם משתעשעים עם זקינם ברוב חיבה (חסידים)חיים רוזנבוים
שר הביטחון כ"ץ השתתף בברכת הכהנים בכותל וערך 'מי שבירך' | צפו
שר הביטחון השתתף במעמד ברכת הכהנים ברחבת הכותל • ערך 'מי שבירך' לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון | "מתרגש לעמוד כאן ולברך ככהן את עם ישראל" (חרדים)דוד הכהן
בושה וחרפה: מאות דגלי ישראל שנתלו בצפון הארץ - נתלשו על ידי ערבים
פעילי הציונות הדתית תלו דגלים בכבישי הגליל, אך על פי הדיווח של המפלגה, ערביי האיזור תלשו את הדגלים שנתלו תוך זמן קצר בלבד | שר האוצר סמוטריץ': 'נגמרה החגיגה' (בארץ)דניאל הרץ
דיווח: נתניהו הפציר אתמול בנשיא בן זאיד להכחיש את ההתרעה לפני ה-7 באוקטובר
ראש הממשלה נפגש אתמול עם נשיא איחוד האמירויות בביקור חשאי • הפציר בו לפרסם הכחשה רשמית לדיווחים על התרעה מוקדמת | אבו דאבי שומרת על שתיקה (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל
סוכת ה'חזון איש' הגדולה בעולם נפתחה בירושלים • תיעוד מרבבות העולים
סוכת ענק על שטח של 444 מ"ר הוקמה ברחבת בית הכנסת החורבה • תצפית חדשה נפתחה על גג ישיבת הכותל | רבבות משפחות ממלאות את הרובע היהודי בימי החג (חרדים)שאול כהנא
בשורות טובות מהעיר בית שמש: רב העיר הגר"ש ביטון חזר למעונו
ברוך רופא חולים: זקן רבני מרוקו ורבה הוותיק של בית שמש הגאון רבי שמעון ביטון, שב למעונו ברחוב הנשיא בעיר, לאחר שבשבוע שעבר מעד בביתו ופונה לבית החולים | רב העיר יושב בסוכתו ומקבל קהל, וגדולי הרבנים כבר הגיעו לברך ולהתברך בברכת החג (חרדים)חיים רוזנבוים
"אחד ממקורות המים הנפלאים ביותר" | הכירו את 'ג'היר יקין' ו'עין זיו'
צמוד לכביש, בצל קיר סלע עצום ולצד 3 ספסלים קסומים מסתתר אחד ממקורות המים הנפלאים ביותר בדרום הר חברון | סולם ברזל חזק יוריד אתכם אל חלל רחב מלא מים. המים צלולים כל כך שרואים כל אבן בקרקעית (טיולים)כיכר השבת
הכירו את דני | הנמר הפרסי החדש בספארי רמת גן
נמר פרסי צעיר הגיע לספארי ברמת גן משוודיה וקיבל שם ישראלי חדש: deni דני | הנמר הצעיר, שמצטרף אל נועה, הנמרה הפרסית של הספארי, מצטרף לתוכנית הרבייה האירופית לשימור תת־המין המצוי בסכנת הכחדה | צפו בנמר החדש (מעניין)מישאל לוי