תיעוד מרגש: הרבבות במעמד ברכת כהנים בכותל המערבי | צפו

מבזקים נוספים
דיווח: נתניהו הפציר אתמול בנשיא בן זאיד להכחיש את ההתרעה לפני ה-7 באוקטובר
ראש הממשלה נפגש אתמול עם נשיא איחוד האמירויות בביקור חשאי • הפציר בו לפרסם הכחשה רשמית לדיווחים על התרעה מוקדמת | אבו דאבי שומרת על שתיקה (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל
סוכת ה'חזון איש' הגדולה בעולם נפתחה בירושלים • תיעוד מרבבות העולים
סוכת ענק על שטח של 444 מ"ר הוקמה ברחבת בית הכנסת החורבה • תצפית חדשה נפתחה על גג ישיבת הכותל | רבבות משפחות ממלאות את הרובע היהודי בימי החג (חרדים)שאול כהנא
בשורות טובות מהעיר בית שמש: רב העיר הגר"ש ביטון חזר למעונו
ברוך רופא חולים: זקן רבני מרוקו ורבה הוותיק של בית שמש הגאון רבי שמעון ביטון, שב למעונו ברחוב הנשיא בעיר, לאחר שבשבוע שעבר מעד בביתו ופונה לבית החולים | רב העיר יושב בסוכתו ומקבל קהל, וגדולי הרבנים כבר הגיעו לברך ולהתברך בברכת החג (חרדים)חיים רוזנבוים
"אחד ממקורות המים הנפלאים ביותר" | הכירו את 'ג'היר יקין' ו'עין זיו'
צמוד לכביש, בצל קיר סלע עצום ולצד 3 ספסלים קסומים מסתתר אחד ממקורות המים הנפלאים ביותר בדרום הר חברון | סולם ברזל חזק יוריד אתכם אל חלל רחב מלא מים. המים צלולים כל כך שרואים כל אבן בקרקעית (טיולים)כיכר השבת
הכירו את דני | הנמר הפרסי החדש בספארי רמת גן
נמר פרסי צעיר הגיע לספארי ברמת גן משוודיה וקיבל שם ישראלי חדש: deni דני | הנמר הצעיר, שמצטרף אל נועה, הנמרה הפרסית של הספארי, מצטרף לתוכנית הרבייה האירופית לשימור תת־המין המצוי בסכנת הכחדה | צפו בנמר החדש (מעניין)מישאל לוי
שנה לאירוע הלב; הגאון רבי צבי רוטברג נצפה בנטילת לולב בהיכל ישיבתו
בהיכל ישיבתו הרמה ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק, נצפה ראש הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג בעבודת הקודש של נטילת ארבעת המינים במהלך אמירת ההלל | בקרב התלמידים ניכרת השנה שמחה והודאה מיוחדת להשי"ת על הזכות להתפלל במחיצתו של ראש הישיבה. זאת, בדיוק שנה לאחר אירוע הלב שעבר לפני חג הסוכות אשתקד, אז נאלץ לשהות בביתו במשך כל ימי החג בהוראת הרופאים (חרדים)חיים רוזנבוים
טרגדיה בחול המועד: בן 30 נהרג בתאונה קטלנית בכביש 232
תאונה קטלנית בכביש 232 בין איבים לברור חיל: רכב התרסק בתאונה חזיתית בין שני כלי רכב • צוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו של צעיר כבן 30 שנלכד ברכבו • שני פצועים נוספים פונו לבית החולים ברזילי במצב בינוני • המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)קובי אטינגר
מכה נוספת לכיס: זינוק חריף במחירי הדלק – יחצו שוב את רף 8 השקלים
אם לא יתרחש שינוי חריג של הרגע האחרון, בלילה שבין רביעי לחמישי יתייקר הבנזין ב-25 עד 40 אגורות לליטר • המשמעות: תוספת של עשרות שקלים בכל תדלוק והשפעה ישירה על יוקר המחיה (כלכלה)דוד הכהן