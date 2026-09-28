אם לא יתרחש שינוי חריג של הרגע האחרון, בלילה שבין רביעי לחמישי יתייקר הבנזין ב-25 עד 40 אגורות לליטר • המשמעות: תוספת של עשרות שקלים בכל תדלוק והשפעה ישירה על יוקר המחיה (כלכלה)

דוד הכהן