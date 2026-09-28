מבזקים נוספים
דיווח: נתניהו הפציר אתמול בנשיא בן זאיד להכחיש את ההתרעה לפני ה-7 באוקטובר
ראש הממשלה נפגש אתמול עם נשיא איחוד האמירויות בביקור חשאי • הפציר בו לפרסם הכחשה רשמית לדיווחים על התרעה מוקדמת | אבו דאבי שומרת על שתיקה (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל
סוכת ה'חזון איש' הגדולה בעולם נפתחה בירושלים • תיעוד מרבבות העולים
סוכת ענק על שטח של 444 מ"ר הוקמה ברחבת בית הכנסת החורבה • תצפית חדשה נפתחה על גג ישיבת הכותל | רבבות משפחות ממלאות את הרובע היהודי בימי החג (חרדים)שאול כהנא
בשורות טובות מהעיר בית שמש: רב העיר הגר"ש ביטון חזר למעונו
ברוך רופא חולים: זקן רבני מרוקו ורבה הוותיק של בית שמש הגאון רבי שמעון ביטון, שב למעונו ברחוב הנשיא בעיר, לאחר שבשבוע שעבר מעד בביתו ופונה לבית החולים | רב העיר יושב בסוכתו ומקבל קהל, וגדולי הרבנים כבר הגיעו לברך ולהתברך בברכת החג (חרדים)חיים רוזנבוים
"אחד ממקורות המים הנפלאים ביותר" | הכירו את 'ג'היר יקין' ו'עין זיו'
צמוד לכביש, בצל קיר סלע עצום ולצד 3 ספסלים קסומים מסתתר אחד ממקורות המים הנפלאים ביותר בדרום הר חברון | סולם ברזל חזק יוריד אתכם אל חלל רחב מלא מים. המים צלולים כל כך שרואים כל אבן בקרקעית (טיולים)כיכר השבת
הכירו את דני | הנמר הפרסי החדש בספארי רמת גן
נמר פרסי צעיר הגיע לספארי ברמת גן משוודיה וקיבל שם ישראלי חדש: deni דני | הנמר הצעיר, שמצטרף אל נועה, הנמרה הפרסית של הספארי, מצטרף לתוכנית הרבייה האירופית לשימור תת־המין המצוי בסכנת הכחדה | צפו בנמר החדש (מעניין)מישאל לוי
תיעוד מרגש: הרבבות במעמד ברכת כהנים בכותל המערבי | צפו
רבבות מתפללים השתתפו הבוקר (שני) במעמד ברכת כהנים הראשון לחול המועד סוכות ברחבת הכותל המערבי | צפו בתיעוד ענק ומסכם מהמעמד המרגש (חרדים)חזקי שטרן
טרגדיה בחול המועד: בן 30 נהרג בתאונה קטלנית בכביש 232
תאונה קטלנית בכביש 232 בין איבים לברור חיל: רכב התרסק בתאונה חזיתית בין שני כלי רכב • צוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו של צעיר כבן 30 שנלכד ברכבו • שני פצועים נוספים פונו לבית החולים ברזילי במצב בינוני • המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)קובי אטינגר
מכה נוספת לכיס: זינוק חריף במחירי הדלק – יחצו שוב את רף 8 השקלים
אם לא יתרחש שינוי חריג של הרגע האחרון, בלילה שבין רביעי לחמישי יתייקר הבנזין ב-25 עד 40 אגורות לליטר • המשמעות: תוספת של עשרות שקלים בכל תדלוק והשפעה ישירה על יוקר המחיה (כלכלה)דוד הכהן