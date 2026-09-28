הכירו את דני | הנמר הפרסי החדש בספארי רמת גן

בהיכל ישיבתו הרמה ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק, נצפה ראש הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג בעבודת הקודש של נטילת ארבעת המינים במהלך אמירת ההלל | בקרב התלמידים ניכרת השנה שמחה והודאה מיוחדת להשי"ת על הזכות להתפלל במחיצתו של ראש הישיבה. זאת, בדיוק שנה לאחר אירוע הלב שעבר לפני חג הסוכות אשתקד, אז נאלץ לשהות בביתו במשך כל ימי החג בהוראת הרופאים (חרדים)

חיים רוזנבוים