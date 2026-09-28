מבזקים נוספים
הכירו את דני | הנמר הפרסי החדש בספארי רמת גן
נמר פרסי צעיר הגיע לספארי ברמת גן משוודיה וקיבל שם ישראלי חדש: deni דני | הנמר הצעיר, שמצטרף אל נועה, הנמרה הפרסית של הספארי, מצטרף לתוכנית הרבייה האירופית לשימור תת־המין המצוי בסכנת הכחדה | צפו בנמר החדש (מעניין)מישאל לוי
שנה לאירוע הלב; הגאון רבי צבי רוטברג נצפה בנטילת לולב בהיכל ישיבתו
בהיכל ישיבתו הרמה ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק, נצפה ראש הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג בעבודת הקודש של נטילת ארבעת המינים במהלך אמירת ההלל | בקרב התלמידים ניכרת השנה שמחה והודאה מיוחדת להשי"ת על הזכות להתפלל במחיצתו של ראש הישיבה. זאת, בדיוק שנה לאחר אירוע הלב שעבר לפני חג הסוכות אשתקד, אז נאלץ לשהות בביתו במשך כל ימי החג בהוראת הרופאים (חרדים)חיים רוזנבוים
תיעוד מרגש: הרבבות במעמד ברכת כהנים בכותל המערבי | צפו
רבבות מתפללים השתתפו הבוקר (שני) במעמד ברכת כהנים הראשון לחול המועד סוכות ברחבת הכותל המערבי | צפו בתיעוד ענק ומסכם מהמעמד המרגש (חרדים)חזקי שטרן
טרגדיה בחול המועד: בן 30 נהרג בתאונה קטלנית בכביש 232
תאונה קטלנית בכביש 232 בין איבים לברור חיל: רכב התרסק בתאונה חזיתית בין שני כלי רכב • צוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו של צעיר כבן 30 שנלכד ברכבו • שני פצועים נוספים פונו לבית החולים ברזילי במצב בינוני • המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)קובי אטינגר
מכה נוספת לכיס: זינוק חריף במחירי הדלק – יחצו שוב את רף 8 השקלים
אם לא יתרחש שינוי חריג של הרגע האחרון, בלילה שבין רביעי לחמישי יתייקר הבנזין ב-25 עד 40 אגורות לליטר • המשמעות: תוספת של עשרות שקלים בכל תדלוק והשפעה ישירה על יוקר המחיה (כלכלה)דוד הכהן
ניגונים ואתרוג ענק | מראות הוד מעבודת הנענועים של האדמו"ר ממודז'יץ
האדמו"ר ממודז'יץ עורך מדי יום מימי המועד את עבודת הנענועים בעת אמירת ההלל בהיכל בית מדרשו הישן בבני ברק, מתוך שירת ניגוני הלל עתיקים כפי מנהג קודש צדיקי בית מודז'יץ | האדמו"ר נוהג להדר במצווה ולהשתמש באתרוג גדול ונאה במיוחד כיאה וכמקובל (חסידים)חיים רוזנבוים
דרמת בישיבת פוניבז': יומיים לפני הפינוי - פלג הגר"ש מרקוביץ' ערער לעליון
לאחר שבית המשפט המחוזי אישר את פסק הבוררות והורה על פינוי מתחם הישיבה עד ליום רביעי הקרוב – עמותת 'מסורת התורה' והגר"ש מרקוביץ' פנו הבוקר לבית המשפט העליון בבקשה דחופה לעכב את הביצוע (חרדים)קובי ישראל
למרות המכות הקשות: כך חמאס ממשיך לשקם את כוחו ברצועה
עשרות אלפי חמושים, שיקום מנהרות וייצור רקטות בלב אוכלוסייה • הטקטיקה החדשה: חלוקת נשק לאזרחים תומכי הארגון כהכנה לתרחיש של פירוק מנשק • וגם: הברחות הרחפנים שממשיכות מגבול מצרים (צבא וביטחון)ב. ניסני