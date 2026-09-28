שמחת בית השואבה בחצר הקודש ספינקא הרקיעה שחקים, כשהיא מספקת שורה של רגעים מרגשים ששווים כותרת בפני עצמם | האדמו"ר נצפה כשהוא מפזז בעוז יחד עם החסידים כשהם רוקדים כתף אל כתף | בשיא השמחה נרשם רגע אנושי מרגש במיוחד, האדמו"ר הבחין בילד קטן שישב ובכה על מדרגות הבמה. מיד, מתוך אבהות ורחמים, ניגש אליו האדמו"ר, הרגיע אותו בחום ואף נתן לו לשתות. בהמשך, נצפו נכדי האדמו"ר כשהם משתעשעים עם זקינם ברוב חיבה (חסידים)

חיים רוזנבוים