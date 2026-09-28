מבזקים נוספים
פיקוד המרכז האמריקני זועם: איראן טוענת שיש לה שליטה מלאה במצר הורמוז?
מפקד בכיר במשמרות המהפכה טען כי לאיראן שליטה מלאה על המצר • פיקוד המרכז האמריקני מפרסם הכחשה חריפה: "זוהי טענה שקרית" | האמת על המצר (צבא וביטחון)יוסי נכטיגל
החלום על החופש שהוביל לבניית סוכה מרהיבה, מלאת רוגע ושלווה | צפו בתיעוד
במשך תקופה ארוכה חלמה פייגא קליין על חופש, ובעצם מי מאתנו לא זקוק לזה. אבל כמו לרבים אחרים, גם אצלה זה לא יצא אל הפועל - אז היא החליטה להביא את החופשה אליה - הביתה, אל הסוכה | וכך היא בנתה בעשר אצבעותיה סוכה מרהיבה, מלאת רוגע ושלווה | צפו בתיעוד המיוחד (חרדים)חזקי שטרן
בשיא העומס - תקלה ברכבת הקלה בירושלים: השירות הופסק בקו | כל הפרטים
פגיעה בכבל חשמל באזור גן המפלצת גרמה להפסקת השירות • קווי אוטובוס חלופיים הופעלו לרווחת הנוסעים | השירות יתחדש עם סיום הטיפול (תחבורה ציבורית)בני סולומון
מטענים מאולתרים נתפסו בסמוך לבית מגורים בברטעה - המשטרה: "סוכל פיגוע"
שוטרי תחנת עירון ולוחמי החטיבה הטקטית פעלו בשטח • חבלן משטרתי הוזעק לזירה ופעל לנטרול המטענים | הפעילות נמשכת (משטרה)קובי רוזן
התפילה המרגשת בנענועים: האדמו"ר מקוזמיר מעתיר בדמעות לרפואת המשב"ק
האדמו"ר מקוזמיר נצפה בלהב אש קודש בעבודת הנענועים בהיכל בית מדרשו בבני ברק | בחסידות מציינים כי האדמו"ר מעתיר כל העת בתפילה לרפואתו השלמה של המשב"ק הנאמן, הרב בנימין דב שרייבר, שעבר אירוע מוחי בקיץ האחרון, כדי שישוב לאיתנו במהרה ויחזור לעמוד על משמרתו בנאמנות ברגעי ההוד אלו (חסידים)חיים רוזנבוים
אווירת חג הסוכות בעיירות אירופה שלפני המלחמה • בתמונות
בניית סוכה במחנה העקורים האליין באוסטריה | סוכה מסוככת כהלכתה ורשא | בחירת ארבעת המינים ביריד הוורשאי | אווירת חג הסוכות בעיר קשאנוב בפולין ועוד... | צפו במבחר תמונות מחג הסוכות בעיירות אירופה (מגזין סוכות)
בבית המדרש הזמני; האדמו"ר מאלכסנדר וזקן המשפיעים החסידים בנענועים
האדמו"ר מאלכסנדר נצפה בנטילת ארבעת המינים בהיכל בית מדרשו הזמני בבני ברק, במהלך אמירת ההלל | בין המתפללים נצפה זקן המשפיעים החסידי, הגה"צ רבי אהרן טוסיג, המשמש כמשגיח רוחני בישיבת אלכסנדר (חסידים)חיים רוזנבוים
עתירת ענק בת אלף עמודים לבג"ץ נגד שלילת סבסוד המעונות | הפרטים
ביום השני של חול המועד סוכות הוגשה עתירה חסרת תקדים כנגד 'גזירת המעונות' • דורשת הקפאת נספח 9 השולל זכאות לאלפי משפחות | המאבק על זכויות הפעוטות (חדשות חרדים)קובי ישראל