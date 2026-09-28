יו"ר יהדות התורה דוחה פרסומים על תמיכה בממשלת איזנקוט • "אין לנו רצון להפיל או להכתיר מאן דהוא" | ההצהרה שמסבכת את כל התרחישים הקואליציוניים (חרדים)

חזקי שטרן ויוני גבאי