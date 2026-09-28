פייק ניוז על בגידה: גנץ יפוצה ב-40 אלף שקל

בית משפט השלום בתל אביב־יפו הוציא פסק דין חד־משמעי נגד אזרח שהפיץ ברשתות החברתיות האשמות חמורות נגד בני גנץ. הנתבע חויב לשלם לגנץ פיצוי בסך 40 אלף שקל, בתוספת שכר טרחת עורך דין בגובה 5,000 שקל, לאחר שפרסם פוסט פוגעני שייחס לשר לשעבר אשמת בגידה.

במרכז הפרשה עומד פרסום שהועלה בדצמבר 2024 תחת הכותרת "מזימת הבגידה הגדולה". בפוסט נטען כי גנץ, שכיהן בעברו כרמטכ"ל וכשר ביטחון, יחד עם בכירים נוספים, היה שותף לקשר שנועד לאפשר אירוע חטיפה המוני כחלק מהלך להקמת מדינה פלשתינית.

בין היתר נכתב בפרסום כי "האמריקנים, גנץ, היועמ"שית, והרצי הם הקושרים... גנץ ואיזנקוט היו המשת"פים של האמריקנים שנשתלו בכוונה בקבינט המלחמה". בתגובה לכך, הגיש גנץ תביעת לשון הרע בטענה שמדובר בפרסום שקרי לחלוטין המכתים את שמו הטוב.

פסק דין בהיעדר הגנה

הנתבע בחר שלא להגיש כתב הגנה ולא טרח להציג את גרסתו לאורך כל ההליך המשפטי. לאחר שבית המשפט ווידא כי כתב התביעה הומצא לו כדין ומשלא התגונן, ניתן פסק הדין על בסיס כתב התביעה והחומרים שהוגשו מטעם גנץ לבדו.

השופט אלישי בן יצחק הבהיר בפסק הדין כי מי שבוחר לעסוק בצורכי ציבור אכן צריך לקחת בחשבון שיספוג ביקורת ואף לגלות כלפיה סובלנות. עם זאת, בית המשפט הדגיש בנחרצות כי שמם של נבחרי ציבור אינו הפקר, וכי ייחוס אשמת בגידה לאדם הזקוק לאמון הציבור חוצה את כל גבולות הביקורת המותרת ומהווה לשון הרע מובהקת.

בנוסף, בית המשפט דחה את בקשתו של גנץ לקבלת כפל פיצוי ללא הוכחת נזק, וקבע כי בהעדר כתב הגנה ובלי שנשמעה עמדת הנתבע, לא הונחה תשתית מספקת להוכחת כוונה מיוחדת לפגוע.

פסק הדין מצטרף לשורה של פסיקות אחרונות בבתי המשפט בישראל המטילות קנסות כבדים על מפיצי פייק ניוז ברשתות החברתיות. בחודשים האחרונים ניתנו מספר פסקי דין דומים, ביניהם תביעה של יאיר גולן נגד שרה נתניהו בסך 2.5 מיליון שקל בגין האשמות דומות.