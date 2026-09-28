אין ממשלה בלי חוק גיוס: הקו האדום המוצהר של יהדות התורה

מבזקים נוספים
תקיפת ח"כ פרוש בשמחת בית השואבה: סערה באגודת ישראל
ח"כ מאיר פרוש הותקף בסיום שמחת בית השואבה בקריית גת • קריאות בקווי תקשורת פנימיים הניעו מתפרעים להגיע למקום | הסערה באגודת ישראל מתפרצת לרחוב (חרדים)קובי ישראל
נתניהו שובר שתיקה על הביקור באמירויות: "פייק ניוז מוחלט"
ראש הממשלה הגיב בחריפות לדיווחים על ניסיון לקבל הכחשה מנשיא האמירויות • השב"כ הגיש תלונה לצנזור על חשיפת הביקור החשאי | "פייק ניוז - הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
לשכת נתניהו: ביקור ראש הממשלה באמירויות - לבקשתו של נשיא המדינה, השייח' מוחמד בן זאיד.
לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה דרמטית וחשפה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך ביקור מדיני באיחוד האמירויות יחד עם ראשי מערכת הביטחון והמודיעין. השניים דנו באתגרים האזוריים המורכבים, באיומים האסטרטגיים ובחיזוק עמוק של קשרי העבודה בין המדינות.יוני גבאי
500 ק"מ של פלדה: המהלך המצרי שמטריד את ישראל
פרויקט תשתיתי ענק של 500 קילומטרים מתעלת סואץ ועד לגבול ישראל • מטרה: חיזוק ריבונות, מלחמה בטרור ופיתוח כלכלי בסיני | המהלך שמשנה את המפה האזורית (העולם הערבי)דוד הכהן וב. ניסני
פייק ניוז על בגידה: גנץ יפוצה ב-40 אלף שקל
בית משפט השלום בתל אביב יפו קבע כי אזרח שפרסם ברשתות החברתיות שח"כ בני גנץ היה מעורב במזימת בגידה ישלם לו פיצוי בסך ארבעים אלף שקל בגין לשון הרע, לאחר שהנתבע לא הגיש כלל כתב הגנה (חוק ומשפט)יוני גבאי ודניאל הרץ
וושינגטון נכנעת: הסנקציות על איראן נסדקות בפטור מפתיע
משרד האוצר האמריקני יאשר טיסות בין איראן לנג'ף למשך חודש • הסגירה הפתאומית יצרה פקקים אנושיים ותוהו ובוהו | הדילמה בין חניקת טהרן ליציבות עיראק (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
ניצחון אדיר: תומכת נתניהו תפצה את שקמה ברסלר בעשרות אלפי שקלים
בית המשפט קיבל חלק מתביעת שקמה ברסלר נגד אסתר יוחאי, המזוהה כתומכת נתניהו, וחייב אותה בפיצוי ובהוצאות בסך כ-51 אלף שקל בעקבות שורת פרסומים שייחסו לברסלר קשר למתקפת 7 באוקטובר ( משפט)משה כהן
בסוכה במהרש"ל: הרבי מקוידינוב ריתק את חסידיו בפנינים על מהות החג
בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשו ברחוב מהרש"ל בבני ברק, ערך אמש, האדמו"ר מקוידינוב את שולחנו הטהור לרגל שמחת בית השואבה. סביב השולחן הסבו החסידים, ששתו בצמא את דברי התורה והפנינים היקרים על מהות החג מפיו של האדמו"ר (חסידים)חיים רוזנבוים