ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס חיל האוויר בתל נוף: ״יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן״ (ביטחון)

יוני גבאי