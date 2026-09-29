במהלך דברים שנשא בתל אביב התייחס בנט לנושא הגיוס וטען כי ראש הממשלה "מפרק את צה"ל" | "אני יורד לשטח, מדבר עם קצינים ולוחמים, והם מדווחים שהמחסור בלוחמים, כבר עולה לנו כרגע בחיי חיילים" (בארץ)

משה בשן