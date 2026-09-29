ראש האופוזיציה יאיר לפיד דרש מראש הממשלה נתניהו לעדכן אותו בדחיפות באיומים אותם הזכיר בבסיס חיל האוויר, לקראת הבחירות | רה"מ בתגובה: הנחיתי את מזכירי הצבאי לעדכן את לפיד | הערב: דיון הערכת מצב ביטחונית (בארץ)

משה בשן