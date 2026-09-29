בצעד תעמולתי חסר תקדים ושובר כל מוסכמה, משמרות המהפכה באיראן חושפים מסמך דרמטי בן 26 עמודים הקורא לציבור האמריקאי, לסטודנטים ולאנשי האקדמיה להתקומם בקלפיות, להדיח את דונלד טראמפ והרפובליקנים בבחירות האמצע ולהכחיש כל קשר לטרור (בעולם)

דוד הכהן ויוסי נכטיגל