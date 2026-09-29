לריסה עמיר נגד בן גביר: אסיר בן 56 לא יסכן את המדינה

מבזקים נוספים
אסון בשמי ארה"ב: השחקן והטייס גיא קפולניק נהרג בהתרסקות מטוס
אסון כבד בחוף המערבי: שחקן העבר והטייס הישראלי גיא קפולניק נהרג בתאונת מטוס קשה בקליפורניה. הידיעה הטרגית הותר לפרסום לאחר הודעה שנמסרה למשפחתו, והותירה את מכריו ומעריציו בהלם מוחלט נוכח מותו הפתאומי בנסיבות הקשות מעבר לים.
החלה בירושלים הצעדה לכבוד אסירי עולם התורה | צפו
אלפי בני תורה צפויים להתכנס למעמד חגיגי מרומם • סיומי מסכתות שנלמדו בכלא הצבאי ומענק כספי מיוחד | הוקרה למסירות נפש למען לימוד התורה (חרדים)קובי ישראל
"והרעשת בחגך": בשם איזה מצווה מותר להרעיש לשכנים עד דלא ידע?
עם צאת החג הראשון, הופכים הריכוזים החרדים לאולם אירועים אחד ענק עם מוזיקה מרעישה ומוגזמת מכל עבר | האחד עם "הלל מוזיקאלי", השני עם "שמחת חג" והשלישי עם שמחת בית השואבה פרטית אצלו בסוכה | מסביב לשעון ומכל כיוון, הרעש והנזק לשכנים הפכו למותרים בשם מצוות ה"שמחה" בחג, אבל איזה מלאכים רעים יוצאים משמחה הבאה בעבירה? (סוכות)שאול כהנא
ספוטיפיי קרסה: תקלה עולמית משביתה את שירות הסטרימינג
גל תקלות החל בארה"ב והתפשט לבריטניה, אירופה וישראל • למעלה מ-17 אלף דיווחים בשיא | החברה מאשרת: "מודעים לבעיות" (חדשות הטכנולוגיה)בני סולומון
פנייה חסרת תקדים של משמרות המהפכה: הפילו את טראמפ
בצעד תעמולתי חסר תקדים ושובר כל מוסכמה, משמרות המהפכה באיראן חושפים מסמך דרמטי בן 26 עמודים הקורא לציבור האמריקאי, לסטודנטים ולאנשי האקדמיה להתקומם בקלפיות, להדיח את דונלד טראמפ והרפובליקנים בבחירות האמצע ולהכחיש כל קשר לטרור (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
תהלוכת ענק חסרת תקדים: אלפים יוצאים לכבוד אסירי עולם התורה
אלפי בני תורה צפויים להתכנס למעמד חגיגי מרומם • סיומי מסכתות שנלמדו בכלא הצבאי ומענק כספי מיוחד | הוקרה למסירות נפש למען לימוד התורה (חרדים)קובי ישראל
דרמה פוליטית במדינה המוסלמית: אישה תנהל את הממשלה לראשונה
המלך מוחמד השישי מינה את פאטימה א-זהרא אל-מנסורי לראשת הממשלה • ניצחון מפלגת PAM בבחירות עם 97 מושבים מתוך 395 | פרק חדש בתולדות הממלכה (בעולם)כיכר השבת
41 שנה בנידונים למוות: שוחרר כי הוא חף מפשע
דאגלס קרטר שוחרר בערבות לאחר 41 שנה באגף הנידונים למוות ביוטה • עדי השקר הודו שקיבלו שוחד מהמשטרה | הסיוט שהסתיים ברגע אחד (בעולם)יוסי נכטיגל