טיסת פליי דובאי שעשתה את דרכה מדובאי לתל אביב ועליה נוסעים ישראלים הסתובבה מעל שמי ירדן | המטוס הפעיל קוד חירום ושידר מצוקה המעידה על חטיפה | מטוסי קרב של צה"ל הוזנקו | ראש הממשלה ושר הביטחון כ"ץ כינסו התייעצות ביטחונית דחופה • מתברר: קטטה בין הטייסים הובילה לדרמה שהכניסה את כל המזרח התיכון לדרמת ענק (צבא וביטחון)

ב. ניסני