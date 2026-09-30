"תפסיקו להשחיז חרבות": הרב הראשי קורא לנשיא להוביל אחדות

נתוני לוויין של האו"ם חושפים הרס חסר תקדים • 200 אלף מבנים ניזוקו או נמחקו לחלוטין | המשבר הכלכלי החמור ביותר שנרשם אי פעם (חדשות)

דוד הכהן ויוסי נכטיגל