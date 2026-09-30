נושאת מטוסים במפרץ מול איראן ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) השלים ב-30 בספטמבר את הפינוי המסודר של כוחות וציוד אמריקאיים מבסיס האוויר בארביל שבעיראק, וציין בכך את סיום משימת "מבצע נחישות טבועה" (Operation Inherent Resolve) במדינה. המהלך מסמן את סיום הנוכחות האמריקנית הצבאית בעיראק לאחר יותר מ-20 שנה.

המעבר בעיראק הוא חלק ממעבר מתוכנן ליחסי הגנה דו-צדדיים בין ארצות הברית לעיראק. כוח המשימה המשותף המשולב – "מבצע נחישות טבועה" (CJTF-OIR) – נותר פעיל ומפעיל כעת את מפקדתו מירדן, בעוד כוחות ארה"ב ממשיכים במשימת המאבק בדאעש בסוריה. "עבודה מצוינת עשו עשרות אלפי אנשי צבא, דיפלומטים ואנשי סגל אזרחי אמריקאים שנענו לקריאה בעיראק", מסר אדמירל בראד קופר, מפקד CENTCOM. "הודות לנחישות, להקרבה ולמקצועיות שלכם, דאעש אינו מהווה עוד איום מערכתי על הביטחון הלאומי של עיראק; כוחות הביטחון העיראקיים – כולל הפשמרגה וכוחות ביטחון נוספים באזור כורדיסטן העיראקית – מחזיקים כעת ביכולות, במנהיגות ובעצמאות המבצעית להתמודד באופן עצמאי עם איומים על מולדתם". כוחות אמריקאיים וכוחות הקואליציה החלו לעזוב את שטחי עיראק הפדרלית באוקטובר שעבר, כחלק מתהליך מעבר שהגיע לשיאו בפינוי כוח האדם והציוד מבסיס האוויר בארביל בחודש ספטמבר. בסיס האוויר בארביל, הממוקם בצפון עיראק, שימש כמרכז המבצעי העיקרי של כוח המשימה (CJTF-OIR) ואירח את מרבית 1,500 החיילים האמריקאים ואנשי הקואליציה שתמכו במבצעים נגד דאעש. איך הגיע טייס ממוצא עומאני לישראל? מערכת הביטחון בודקת מחדל חמור שאול כהנא | 12:51 כוח המשימה (CJTF-OIR) העניק ייעוץ וסיוע וסייע בבניית היכולות של כוחות שותפים במאבק נגד דאעש בעיראק ובסוריה, מאז הקמת היחידה על ידי CENTCOM בשנת 2014. "בעודנו נסוגים ומעבירים את מלוא האחריות הראשונית לביטחון עיראק לידי ממשלת עיראק והעם העיראקי האמיץ, כוחות ארה"ב והקואליציה המוצבים ברחבי האזור יוסיפו לעמוד הכן ולהגיב לכל איום מצד דאעש שעלול להתעורר", הבהיר קופר. "שמירה על ערנות ומוכנות היא חיונית להגנה על ארה"ב ולחיזוק הביטחון האזורי".

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

בהקשר זה, פיקוד המרכז האמריקני פרסם לאחרונה הכחשה חריפה לטענות איראניות בדבר שליטה על מצר הורמוז. ההכחשה הגיעה בעקבות אמירה של מפקד בכיר במשמרות המהפכה האסלאמית, שטען כי לאיראן יש שליטה מלאה על המצר האסטרטגי. "זוהי טענה שקרית", הבהיר פיקוד המרכז בהודעה רשמית. "לאיראן אין צי, שכן הכוחות האמריקאיים הטביעו אותו".