מנתקים את הוואטסאפ: עולם הדרייברים בדרך למהפך מפתיע

מבזקים נוספים
"אבא אוהב לראות את הילדים חיים בשלום": הראשון לציון הגר"ד יוסף נועד עם נשיא המדינה
הראשון לציון הגר"ד יוסף קיבל את נשיא המדינה בסוכתו • הרב הראשי בר קרא לנשיא להוביל קו מאחד בתקופת הבחירות | מפגש חם בסוכה (חרדים)כיכר השבת
"תפסיקו להשחיז חרבות": הרב הראשי קורא לנשיא להוביל אחדות
בביקור חגיגי בסוכתו של הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר, קרא נשיא מועצת הרבנות הראשית לנשיא המדינה יצחק הרצוג להוביל קו מאחד וערכי על רקע מערכת הבחירות וחילוקי הדעות בציבור, והדגיש: "הקב"ה אוהב לראות את הילדים שלו חיים בשלום" (חרדים)כיכר השבת
בגלל תקלה: מטוס פליי דובאי נוסף חזר על עקבותיו
אירוע חריג בשמי המזרח התיכון: טיסת "פליי דובאי" בדרכה לישראל נאלצה להסתובב חזרה בעיצומה של הדרך, כשהסיבה לצעד החריג טרם התבררה (צבא וביטחון)כיכר השבת
חורבן מוחלט: 82% מרצועת עזה נמחקו מהמפה
נתוני לוויין של האו"ם חושפים הרס חסר תקדים • 200 אלף מבנים ניזוקו או נמחקו לחלוטין | המשבר הכלכלי החמור ביותר שנרשם אי פעם (חדשות)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
איך הגיע טייס ממוצא עומאני לישראל? מערכת הביטחון בודקת מחדל חמור
במערכת הביטחון ורשות שדות התעופה בודקים כיצד ניתן אישור לטייס ממוצא עומאני • הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד קיימו התייעצות טלפונית דחופה | כל הנוסעים והצוות יועברו לתחקור מיידי (צבא וביטחון)שאול כהנא
אחרי יותר מ-20 שנים: צבא ארה"ב מסיים את הנוכחות הצבאית שלו בעיראק | ההודעה המלאה
פיקוד המרכז האמריקני השלים את הפינוי מבסיס ארביל • סיום משימת מבצע נחישות טבועה לאחר למעלה מעשור | המעבר ליחסי הגנה דו-צדדיים (צבא וביטחון)קובי אטינגר
ממדאני הציג דוח ענק נגד אנטישמיות בניו יורק | הזעם: ישראל נעלמה ממנו לחלוטין
ראש עיריית ניו יורק פרסם תוכנית מקיף בת 35 עמודים עם תקציב של 29 מיליון דולר • אך הדוח מתעלם לחלוטין מישראל ומהתקיפות בחסות מחאות פרו-פלסטיניות | סערה בקהילה היהודית (בעולם)בני סולומון
מלך הולנד הגיע לבית הכנסת והביע הזדהות: "אל תגעו ביהודים, הם אינם אחראים למצב"
וילם-אלכסנדר ערך ביקור הזדהות בבית הכנסת 'בית יהודה' • קרא לרוב הדומם להתייצב ולהגן על הקהילה היהודית | 'אזרחי הולנד היהודים אינם אחראים למתרחש בישראל' (בעולם)יוסי נכטיגל