מנתקים את הוואטסאפ: עולם הדרייברים בדרך למהפך מפתיע

בביקור חגיגי בסוכתו של הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר, קרא נשיא מועצת הרבנות הראשית לנשיא המדינה יצחק הרצוג להוביל קו מאחד וערכי על רקע מערכת הבחירות וחילוקי הדעות בציבור, והדגיש: "הקב"ה אוהב לראות את הילדים שלו חיים בשלום" (חרדים)

כיכר השבת