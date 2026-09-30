מבזקים נוספים
לפיד: אירוע המטוס לא הופיע בעדכון • גורם מדיני: קיבל אזהרה
ראש האופוזיציה מבהיר כי אירוע הדקירה בטיסה לא הוזכר בפגישה עם נתניהו • גורם מדיני בכיר מגיב: "עודכן על התגברות משמעותית של פח"ע בחו"ל" | העימות הפוליטי מתלקח (פוליטי מדיני)כיכר השבת
רבבות בשמחת בית השואבה הגדולה בישראל של חסידות מישקולץ בפתח תקוה באצטדיון הגדול בישראל
כ"ק מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"א – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה בנאומו: האם בני הישיבות נקראים עריקים? העריקים הם אלו שמונעים מבני הישיבות ללמוד תורה! הם ערקו מכבר מלימוד התורה ששומרת על עם ישראל וזה מה שגורם למלחמות וצרות! אם נחזק את התורה ולומדיה, נזכה תיכף ומיד לגאולהכיכר בשיתוף מישקולץ
"אבא אוהב לראות את הילדים חיים בשלום": הראש"ל הגר"ד יוסף נועד עם נשיא המדינה
הראשון לציון הגר"ד יוסף קיבל את נשיא המדינה בסוכתו • הרב הראשי בר קרא לנשיא להוביל קו מאחד בתקופת הבחירות | מפגש חם בסוכה (חרדים)כיכר השבת
מנתקים את הוואטסאפ: עולם הדרייברים בדרך למהפך מפתיע
מערכות בוטים מרכזיות נערכות למעבר הדרגתי מוואטסאפ לטלגרם • העומס על המכשירים והצורך בטלפונים מתקדמים מובילים את השינוי | האם זו תחילת מהפכה בענף? (חרדים)קובי ישראל
"תפסיקו להשחיז חרבות": הרב הראשי קורא לנשיא להוביל אחדות
בביקור חגיגי בסוכתו של הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר, קרא נשיא מועצת הרבנות הראשית לנשיא המדינה יצחק הרצוג להוביל קו מאחד וערכי על רקע מערכת הבחירות וחילוקי הדעות בציבור, והדגיש: "הקב"ה אוהב לראות את הילדים שלו חיים בשלום" (חרדים)כיכר השבת
בגלל תקלה: מטוס פליי דובאי נוסף חזר על עקבותיו
אירוע חריג בשמי המזרח התיכון: טיסת "פליי דובאי" בדרכה לישראל נאלצה להסתובב חזרה בעיצומה של הדרך, כשהסיבה לצעד החריג טרם התבררה (צבא וביטחון)כיכר השבת
חורבן מוחלט: 82% מרצועת עזה נמחקו מהמפה
נתוני לוויין של האו"ם חושפים הרס חסר תקדים • 200 אלף מבנים ניזוקו או נמחקו לחלוטין | המשבר הכלכלי החמור ביותר שנרשם אי פעם (חדשות)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
איך הגיע טייס ממוצא עומאני לישראל? מערכת הביטחון בודקת מחדל חמור
במערכת הביטחון ורשות שדות התעופה בודקים כיצד ניתן אישור לטייס ממוצא עומאני • הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד קיימו התייעצות טלפונית דחופה | כל הנוסעים והצוות יועברו לתחקור מיידי (צבא וביטחון)שאול כהנא