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תמונות ראשונות של המטוס בישראל: נתניהו עושה את דרכו לנתב"ג; עשרות אמבולנסים במקום
עשרות אמבולנסים ממתינים בנתב"ג לשובם של 180 הישראלים שהמריאו מסעודיה, לאחר שהמטוס שעליו שהו נחטף על ידי מחבל ושוחרר באומץ רב על ידי נוסעים ישראליים | ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לנתב"ג שם יקבל את פני הנוסעים (חדשות)כיכר השבת
ישראל בכוננות לקראת חזרת הנוסעים: נתניהו עושה את דרכו לנתב"ג; עשרות אמבולנסים במקום
עשרות אמבולנסים ממתינים בנתב"ג לשובם של 180 הישראלים שהמריאו מסעודיה, לאחר שהמטוס שעליו שהו נחטף על ידי מחבל ושוחרר באומץ רב על ידי נוסעים ישראליים | ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לנתב"ג שם יקבל את פני הנוסעים (חדשות)כיכר השבת
העולם בהלם: כך מסקרים בתקשורת הבינלאומית בכותרת ראשית - ולייב מתעדכן
אירוע ניסיון חטיפת המטוס עשה רעש תקשורתי רב גם ברחבי העולם, בפרט כעת שמתברר כי אכן מדובר באירוע טרור | בעוד כלל אתרי החדשות עדיין נותרו זהירים, האירוע כבר תפס כותרת ראשית ולייב בתקשורת הבינלאומית (חדשות)כיכר השבת
קשרו עם אוזניות בזמן שהמטוס צולל - וההגה שהתנתק | פרטים חדשים נחשפים
פרטים חדשים מרגעי הדרמה על מטוס פליי דובאי מתבררים כעת | לפי הדיווחים העדכניים, ישראלים ששהו על הטיסה יצרו צוות חירום - חלק השתלטו על המחבל וקשרו אותו באמצעות אוזניות, ואילו אחרים - טייסים - הנחיתו את המטוס בבטחה | הפרטים החדשים שנחשפים כעת (חדשות)כיכר השבת
הפקודה הדרמטית שניתנה הבוקר בחיל האוויר: מאחורי הקלעים של ניסיון החטיפה
מאחורי הקלעים של האירוע הדרמטי הבוקר, ישנה פקודה ייעודית אחת שניתנת בחיל האוויר ברגע שמתרחשת תקרית חירום | הבוקר - הפקודה ניתנה, ורק כעת מתברר כי מדובר היה באירוע טרור, אירוע אמת | מאחורי הקלעים (חדשות)כיכר השבת
הדרמה על אדמת סעודיה: הישראלים התרצו לעלות על הטיסה אחרי שהמוסד אישר את הטייסים
בעוד עשרות ישראלים נותרו על אדמת מדינה שאינה מקיימת קשרים רשמיים עם ישראל, מתברר כי סעודיה סירבה לצה"ל או למדינת ישראל לשגר מטוס רשמי לחילוץ הנוסעים | במקום זאת, סעודיה הורתה על חילוץ באמצעות מטוס החברה שביצעה את הטיסה הראשונית - פליי דובאי, בתחילה דווח כי חלק מהישראלים סירבו לעלות על מטוס החברה בדרכו ארצה, והתרצו לאחר אישור המוסד| הדרמה בנמל התעופה הסעודי (חדשות)ישראל גראדווהל