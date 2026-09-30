בעוד עשרות ישראלים נותרו על אדמת מדינה שאינה מקיימת קשרים רשמיים עם ישראל, מתברר כי סעודיה סירבה לצה"ל או למדינת ישראל לשגר מטוס רשמי לחילוץ הנוסעים | במקום זאת, סעודיה הורתה על חילוץ באמצעות מטוס החברה שביצעה את הטיסה הראשונית - פליי דובאי, בתחילה דווח כי חלק מהישראלים סירבו לעלות על מטוס החברה בדרכו ארצה, והתרצו לאחר אישור המוסד| הדרמה בנמל התעופה הסעודי (חדשות)

ישראל גראדווהל