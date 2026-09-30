מבזקים נוספים
קשרו עם אוזניות בזמן שהמטוס צולל - וההגה שהתנתק | פרטים חדשים נחשפים
פרטים חדשים מרגעי הדרמה על מטוס פליי דובאי מתבררים כעת | לפי הדיווחים העדכניים, ישראלים ששהו על הטיסה יצרו צוות חירום - חלק השתלטו על המחבל וקשרו אותו באמצעות אוזניות, ואילו אחרים - טייסים - הנחיתו את המטוס בבטחה | הפרטים החדשים שנחשפים כעת (חדשות)כיכר השבת
הפקודה הדרמטית שניתנה הבוקר בחיל האוויר: מאחורי הקלעים של ניסיון החטיפה
מאחורי הקלעים של האירוע הדרמטי הבוקר, ישנה פקודה ייעודית אחת שניתנת בחיל האוויר ברגע שמתרחשת תקרית חירום | הבוקר - הפקודה ניתנה, ורק כעת מתברר כי מדובר היה באירוע טרור, אירוע אמת | מאחורי הקלעים (חדשות)כיכר השבת
סעודיה אינה מוכנה לתמונה של מטוס הרקולס צה"לי על המסלול שלה - והדילמה הקשה
לפי הדיווח בישראל, סעודיה מתנגדת לנחיתת מטוסי ההרקולס שנועדו להשיב את נוסעי הטיסה הדרמטית | מול האיום האיראני והחות׳י, ההתנגדות הזאת מעלה שאלה קשה: כמה מחופש הפעולה שלה מוכנה ריאד להקריב כדי להימנע מתמונה של שיתוף פעולה גלוי עם ישראל? (פרשנות)מאיר חזן
נתניהו חושף פרטים חדשים בהצהרה דרמטית וקובע: מדובר באירוע ביטחוני
ראש הממשלה נתניהו פרסם אחר הצהריים סרטון מיוחד בו הוא קבע בתחילת דבריו כי מדובר ב"אירוע ביטחוני" | נתניהו חשף פרטים חדשים על רגעי האימה במטוס ו"צוות האוויר" שהצליח להשתלט על המטוס (חדשות)כיכר השבת
נתניהו חושף פרטים חדשים בהצהרה דרמטית וקובע: מדובר באירוע ביטחוני
ראש הממשלה נתניהו פרסם אחר הצהריים סרטון מיוחד בו הוא קבע בתחילת דבריו כי מדובר ב"אירוע ביטחוני" | נתניהו חשף פרטים חדשים על רגעי האימה במטוס ו"צוות האוויר" שהצליח להשתלט על המטוס (חדשות)כיכר השבת