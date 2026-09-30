"צריך להיות עיוור כדי לא לראות את הניסים": בסוכתו של הרה"ר לתל אביב הרב זבדיה כהן התייחס הרה"ר לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר לנס ההצלה במטוס פליי דובאי, וקרא יחד עם כלל המשתתפים מזמור לתודה (צילום: משה ערבה)

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